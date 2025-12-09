Tỷ giá USD hôm nay (12-9): Đồng USD suy yếu

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,29%, hiện ở mức 97,50.
|Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch
Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới
Đồng đô la Mỹ giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt như euro và yên Nhật vào ngày thứ Năm, sau khi dữ liệu lạm phát tháng 8 cao hơn dự kiến, củng cố quan điểm rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tuần tới.
Trong phiên giao dịch buổi chiều, đồng USD giảm 0,3% so với đồng yên, còn 147,09 yên, trong khi đồng euro tăng 0,4%, lên 1,1738 USD. Đồng euro cũng được hỗ trợ phần nào bởi sự suy giảm kỳ vọng về việc cắt giảm thêm lãi suất vay, sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất như dự đoán và đưa ra quan điểm lạc quan về tăng trưởng và lạm phát. Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế Mỹ mới là yếu tố chi phối thị trường ngoại hối.
Số liệu cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến trong tháng 8, mức tăng hằng năm cao nhất trong 7 tháng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,4% trong tháng 8 sau khi tăng 0,2% trong tháng 7, theo Bộ Lao động Mỹ. Trong 12 tháng tính đến tháng 8, CPI tăng 2,9%, mức cao nhất kể từ tháng 1, sau khi tăng 2,7% trong tháng 7.
Ông Eugene Epstein, Giám đốc giao dịch và sản phẩm cấu trúc tại Moneycorp (New Jersey), nhận định: “CPI không cao như thị trường lo ngại. Điều đáng lo là chính sách nới lỏng dựa trên số liệu việc làm yếu có thể bị đảo ngược nếu CPI tăng nhanh hơn dự kiến. Nhưng điều đó chưa xảy ra. Mọi người đều mong CPI hạ nhiệt, song dữ liệu lần này không đủ để thay đổi hướng đi chính sách lãi suất của Fed”.
Đáng chú ý hơn, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu đã tăng thêm 27.000, lên 263.000 (đã điều chỉnh theo mùa vụ). Theo khảo sát của Reuters vào tuần trước, các nhà kinh tế dự báo chỉ 235.000 đơn.
Sự chú ý vào thị trường lao động gia tăng sau hai báo cáo việc làm đáng thất vọng gần đây. Số liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 8 chỉ tăng 22.000, thấp hơn nhiều so với dự báo 75.000, trong khi số liệu việc làm từ tháng 3 trở về trước bị điều chỉnh giảm tới 911.000.
Sau dữ liệu ngày thứ Năm, thị trường dự báo 91% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản trong tháng này và 9% khả năng giảm 50 điểm cơ bản, theo công cụ FedWatch của CME. Các con số này không thay đổi so với cuối ngày thứ Tư.
Đồng USD giảm 0,5% so với franc Thụy Sĩ, xuống 0,7956; đồng bảng Anh tăng 0,4% so với USD, lên 1,3578 USD.
Ngoài ra, hầu như ít ai chú ý đến việc ông Stephen Miran tiến gần hơn tới vị trí Thống đốc Fed, trong nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm siết chặt ảnh hưởng lên chính sách lãi suất. Ủy ban Ngân hàng Thượng viện đã bỏ phiếu thông qua đề cử này, nhưng các nghị sĩ cho rằng chưa chắc tiến trình có thể hoàn tất kịp để ông tham gia cuộc họp sắp tới.
|Đồng USD suy yếu. Ảnh: vietnambiz.vn
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 12-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.221 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.010 đồng - 26.432 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.162 đồng
|26.482 đồng
|Vietinbank
|26.040 đồng
|26.482 đồng
|BIDV
|26.224 đồng
|26.482 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 28.025 đồng - 30.975 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|30.079 đồng
|31.665 đồng
|Vietinbank
|30.101 đồng
|31.811 đồng
|BIDV
|30.483 đồng
|31.609 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 162 đồng - 180 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|172,40 đồng
|183,35 đồng
|Vietinbank
|175,17 đồng
|184,87 đồng
|BIDV
|175,56 đồng
|182,6 đồng
THÙY ANH