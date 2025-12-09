Tỷ giá USD hôm nay (12-9): Đồng USD suy yếu

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,29%, hiện ở mức 97,50.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng đô la Mỹ giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt như euro và yên Nhật vào ngày thứ Năm, sau khi dữ liệu lạm phát tháng 8 cao hơn dự kiến, củng cố quan điểm rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tuần tới.

Trong phiên giao dịch buổi chiều, đồng USD giảm 0,3% so với đồng yên, còn 147,09 yên, trong khi đồng euro tăng 0,4%, lên 1,1738 USD. Đồng euro cũng được hỗ trợ phần nào bởi sự suy giảm kỳ vọng về việc cắt giảm thêm lãi suất vay, sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất như dự đoán và đưa ra quan điểm lạc quan về tăng trưởng và lạm phát. Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế Mỹ mới là yếu tố chi phối thị trường ngoại hối.

Số liệu cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến trong tháng 8, mức tăng hằng năm cao nhất trong 7 tháng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,4% trong tháng 8 sau khi tăng 0,2% trong tháng 7, theo Bộ Lao động Mỹ. Trong 12 tháng tính đến tháng 8, CPI tăng 2,9%, mức cao nhất kể từ tháng 1, sau khi tăng 2,7% trong tháng 7.