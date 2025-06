Tỷ giá USD hôm nay (12-6): Đồng USD suy yếu khi lạm phát tại Mỹ chậm lại

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,47%, đạt mức 98,64.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD đã giảm sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát ở nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng chậm hơn dự kiến trong tháng trước, điều này cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất sớm hơn dự đoán.

Tuy nhiên, đồng bạc xanh đã tạm thời thu hẹp đà giảm sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã hoàn tất, theo đó Bắc Kinh sẽ cung cấp nam châm và khoáng sản đất hiếm, trong khi Mỹ sẽ cho phép sinh viên Trung Quốc học tại các trường cao đẳng và đại học của nước này.

Đồng USD giảm 0,2% còn 144,58 so với đồng yên, trong khi đồng euro tăng 0,5% lên mức 1,1484 so với đồng USD, sau khi đã giảm nhẹ mức tăng trước đó do tâm lý về đồng USD được cải thiện nhờ tin tức từ Trung Quốc.