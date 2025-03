Tỷ giá USD hôm nay (12-3): Đồng USD giảm, EUR đạt đỉnh 5 tháng

Cụ thể, ông Trump đã tăng gấp đôi mức thuế quan theo kế hoạch đối với tất cả các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu từ Canada lên 50% Việc này nhằm đáp trả việc tỉnh Ontario áp thuế 25% với điện xuất khẩu sang Mỹ từ ngày 10-3. Ontario là nơi xuất khẩu phần lớn điện cung cấp cho các bang New York, Michigan và Minnesota của Mỹ. Thông báo của ông Trump sẽ có hiệu lực từ ngày hôm nay 12-3, cùng thời điểm với việc Mỹ áp thuế nhập khẩu 25% với toàn bộ nhôm, thép vào nước này.

Tuy nhiên, đồng bạc xanh đã tăng lên mức cao nhất trong một tuần trước khi suy yếu so với đồng CAD sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng thêm thuế quan đối với Canada.

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,42%, xuống mức 103,42.

Trong khi đó, Ukraine đã đồng ý chấp nhận lệnh ngừng bắn ngay lập tức trong 30 ngày trong các cuộc đàm phán với các quan chức Mỹ tại Saudi Arabia. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông sẽ chuyển lời đề nghị này cho phía Nga.

Đồng tiền chung châu Âu đã giao dịch ở mức cao nhất trong nhiều tháng kể từ tuần trước do kỳ vọng về việc tăng chi tiêu quốc phòng ở Đức, nền kinh tế lớn nhất châu lục.

Đồng EUR đã tăng cao tới mức 1,0947 USD, và chốt phiên giao dịch tăng 0,86%. Tỷ giá EUR/USD đã tăng hơn 5% trong tháng này. Trong khi đó, đồng EUR cũng đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 1 là 161,78 yên, sau khi Ukraine đồng ý ngừng bắn. Đồng tiền này chốt phiên giao dịch tăng 1,29%, đạt mức 161,57 yên.

Juan Perez, Giám đốc giao dịch tại Monex USA cho rằng, chi tiêu quốc phòng tăng ở châu Âu và triển vọng ngừng bắn ở Ukraine là tích cực đối với đồng EUR. “Việc thêm lệnh ngừng bắn, ngay cả khi chỉ trong một tháng, và kỳ vọng tích cực trong việc giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine là một dấu hiệu tuyệt vời cho đồng EUR”.

Đồng USD vẫn giảm so với các đồng tiền chính khác khi các mối lo ngại về thương mại và tăng trưởng đè nặng lên đồng bạc xanh.

So với đồng franc Thụy Sĩ, đồng USD tăng 0,1%, đạt mức 0,882 nhưng giảm 2,42% trong tháng. So với đồng yên Nhật, đồng USD tăng 0,31%, đạt mức 147,72. Kể từ đầu tháng 3, đồng bạc xanh đã giảm 1,93% so với đồng yên.