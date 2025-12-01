Tỷ giá USD hôm nay (12-10): Đồng USD trải qua một tuần tăng mạnh

Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt hiện ở mức 98,85.

Tỷ giá USD trên thế giới trong tuần qua

Trong tuần qua, đồng USD ghi nhận một chuỗi biến động mạnh, dao động giữa áp lực từ yếu tố chính trị, tài khóa tại Mỹ và áp lực hỗ trợ từ vai trò trú ẩn trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch

Đầu tuần, thị trường toàn cầu chịu áp lực từ làn sóng biến động chính trị: ở Nhật Bản, nữ chính trị gia Sanae Takaichi được bầu làm lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do, mở ra khả năng chính sách chi tiêu mạnh, làm yếu đồng Yên. Ở Pháp, Thủ tướng mới cùng nội các từ chức trong vài giờ sau khi được bổ nhiệm, khiến đồng EUR suy yếu. Những diễn biến này đã đẩy dòng vốn tìm đến đồng USD như một tài sản an toàn. Cùng lúc, việc chính phủ Mỹ đóng cửa tiếp tục làm gián đoạn công bố dữ liệu kinh tế quan trọng, khiến giới đầu tư khó định hướng rõ rệt về triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đây là bối cảnh thuận lợi để đồng USD được lựa chọn.

Sang ngày 8-10, những lo ngại về triển vọng tài khóa của Nhật Bản đã khiến đồng Yên rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 7 tháng so với đồng USD, trong khi bất ổn chính trị ở Pháp khiến đồng EUR chịu áp lực. Giới đầu tư cũng dõi theo mọi dấu hiệu về thời điểm Chính phủ Mỹ sẽ mở cửa trở lại. So với đồng yên Nhật, đồng USD tăng 1%, lên mức 151,86, có lúc đạt 151,93, cao nhất kể từ ngày 19-2.