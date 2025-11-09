Tỷ giá USD hôm nay (11-9): Đồng USD biến động trái chiều

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,03%, hiện ở mức 97,81.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD giao dịch thiếu định hướng rõ ràng trong phiên thứ Tư, sau khi dữ liệu cho thấy giá sản xuất bất ngờ giảm trong tháng 8, qua đó củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nối lại chu kỳ cắt giảm lãi suất ngay trong tháng này.

Đồng bạc xanh giảm nhẹ so với đồng yên, xuống 147,31 yên sau khi số liệu công bố, trong khi đồng EUR đi ngang ở mức 1,1706 USD. Trước đó, đồng USD ghi nhận mức tăng vừa phải so với cả hai đồng tiền này.

Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy Chỉ số giá sản xuất (PPI) đối với nhu cầu cuối cùng giảm 0,1% so với tháng trước, sau khi mức tăng của tháng 7 được điều chỉnh giảm còn 0,7%. Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters dự báo PPI sẽ tăng 0,3%, sau số liệu ban đầu cho thấy mức tăng 0,9% trong tháng 7.