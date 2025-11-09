Tỷ giá USD hôm nay (11-9): Đồng USD biến động trái chiều

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,03%, hiện ở mức 97,81.
|Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch
Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới
Đồng USD giao dịch thiếu định hướng rõ ràng trong phiên thứ Tư, sau khi dữ liệu cho thấy giá sản xuất bất ngờ giảm trong tháng 8, qua đó củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nối lại chu kỳ cắt giảm lãi suất ngay trong tháng này.
Đồng bạc xanh giảm nhẹ so với đồng yên, xuống 147,31 yên sau khi số liệu công bố, trong khi đồng EUR đi ngang ở mức 1,1706 USD. Trước đó, đồng USD ghi nhận mức tăng vừa phải so với cả hai đồng tiền này.
Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy Chỉ số giá sản xuất (PPI) đối với nhu cầu cuối cùng giảm 0,1% so với tháng trước, sau khi mức tăng của tháng 7 được điều chỉnh giảm còn 0,7%. Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters dự báo PPI sẽ tăng 0,3%, sau số liệu ban đầu cho thấy mức tăng 0,9% trong tháng 7.
Tính theo năm, PPI tháng 8 tăng 2,6%, thấp hơn nhiều so với mức dự báo tăng 3,3% của giới phân tích.
Ông Karl Schamotta, Giám đốc chiến lược thị trường tại Corpay ở Toronto nhận định: “Khả năng Fed cắt lãi suất tới nửa điểm phần trăm đã tăng lên, nhưng vẫn rất thấp. Kinh tế Mỹ đang chậm lại, song chưa cho thấy dấu hiệu suy thoái, thậm chí có thể tăng tốc trở lại trong vài tháng tới”. “Áp lực lạm phát dường như hạ nhiệt, nhưng rủi ro vẫn thiên về xu hướng tăng. Đối với phần lớn nhà đầu tư, một đợt cắt 25 điểm cơ bản vẫn là kịch bản hợp lý nhất”, ông cho biết thêm.
Sau khi số liệu được công bố, hợp đồng tương lai lãi suất Fed cho thấy thị trường đang đặt cược 90% khả năng Fed hạ lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng này và 10% khả năng giảm 50 điểm, theo công cụ FedWatch của CME. Con số này trước đó một ngày lần lượt là 93% và 7%.
Với PPI đã được giải tỏa, tâm điểm của giới đầu tư giờ chuyển sang chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 sẽ công bố vào thứ Năm. Khảo sát của Reuters cho thấy CPI toàn phần dự kiến tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước.
Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang và lan sang phiên giao dịch giữa tuần. Israel hôm thứ Ba đã không kích nhằm vào lãnh đạo Hamas tại Qatar, trong khi Ba Lan bắn hạ máy bay không người lái xâm nhập không phận trong cuộc tấn công của Nga vào miền tây Ukraine hôm thứ Tư, khiến nhà đầu tư thêm lo ngại.
Trên thị trường tiền tệ khu vực, đồng EUR tăng 0,3% so với đồng zloty của Ba Lan, lên 4,259 zloty, hướng tới mức tăng trong ngày mạnh nhất kể từ ngày 11-8.
|Ảnh minh họa: congthuong.vn
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 11-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.221 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 24.010 đồng - 26.432 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.162 đồng
|26.482 đồng
|Vietinbank
|26.035 đồng
|26.482 đồng
|BIDV
|26.192 đồng
|26.482 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.022 đồng - 30.972 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|30.067 đồng
|31.652 đồng
|Vietinbank
|30.022 đồng
|31.732 đồng
|BIDV
|30.457 đồng
|31.620 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 162 đồng - 180 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|172,73 đồng
|183,70 đồng
|Vietinbank
|174,79 đồng
|184,49 đồng
|BIDV
|175,88 đồng
|183,17 đồng
HUYỀN TRANG