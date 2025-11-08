Tỷ giá USD hôm nay (11-8): Đồng USD sẽ tiếp tục duy trì đà giảm?

Diễn biến này phản ánh xu hướng đi ngang và tâm lý thận trọng của thị trường. Chỉ số DXY đang gặp cản tại vùng 98,47 - 98,61, trong khi hỗ trợ quan trọng ở 98,00. Nếu vượt kháng cự, chỉ số có thể hướng tới 98,8 - 99,1, ngược lại phá hỗ trợ sẽ giảm về 97,6 - 97,4. Các yếu tố quyết định trong tuần này gồm dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là CPI và số liệu việc làm, cùng phát biểu của đại diện Fed.

Tuần vừa qua, chỉ số DXY biến động trong biên độ hẹp, mở đầu tuần ở mức 98,78 rồi giảm xuống 98,18 vào ngày 6-8, bật nhẹ lên 98,40 vào ngày 7-8 trước khi quay lại quanh 98,18 vào cuối tuần.

Căng thẳng thương mại tiếp tục leo thang, trong khi những nghi vấn mới về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang tác động mạnh tới tâm lý thị trường và diễn biến giá cả. Trái ngược với xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, đồng USD lại biến động giảm, phản ánh tâm trạng bất ổn của giới đầu tư.

Fed vẫn duy trì lập trường thận trọng, khẳng định mọi quyết định điều chỉnh chính sách tiền tệ sẽ dựa trên dữ liệu kinh tế. Điều này đồng nghĩa, quyết định lãi suất sắp tới có thể khiến đồng USD tăng mạnh hoặc ngược lại, giảm sâu. Sự phụ thuộc vào dữ liệu khiến thị trường thêm lo ngại, đồng thời cho thấy đồng bạc xanh hiện chưa có động lực tăng giá rõ ràng.

Trên thị trường, cặp tỷ giá EUR/USD duy trì xu hướng tăng, trong bối cảnh căng thẳng thương mại tái diễn với việc áp dụng các mức thuế quan mới, khiến giới đầu tư thận trọng trước những tác động tiềm ẩn đối với kinh tế Hoa Kỳ. Đáng chú ý, nhận định về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có xu hướng ôn hòa và chịu ảnh hưởng chính trị nhiều hơn đang tạo sức ép nhất định lên đồng USD, qua đó mở ra triển vọng tăng giá tiếp cho EUR/USD. Nếu căng thẳng được tháo gỡ thực sự, thị trường có thể xuất hiện những biến động giao dịch mới, với kịch bản được đánh giá là mang lại lợi ích chung cho cả kinh tế châu Âu và Hoa Kỳ.

Cặp tỷ giá GBP/USD đã có bước phục hồi mạnh mẽ, đạt mức tăng tốt nhất kể từ cuối tháng 6. Những diễn biến căng thẳng liên quan đến các cuộc bổ nhiệm tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và vấn đề bảo đảm tính độc lập của cơ quan này đã gia tăng áp lực lên đồng USD, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bảng Anh phục hồi. Bên cạnh đó, sự khác biệt trong triển vọng chính sách tiền tệ giữa Fed và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) tiếp tục là yếu tố hỗ trợ đà tăng của cặp tỷ giá GBP/USD.

Thâm hụt thương mại kéo dài, yếu tố chính trị và những nghi ngờ về tính độc lập của Fed là các nhân tố cho thấy chỉ số DXY nhiều khả năng suy giảm trong thời gian tới. Ngay cả khi đồng USD ghi nhận những phiên tăng giá ngắn hạn, đà đi lên cũng khó duy trì lâu. Theo kết quả khảo sát của hãng tin Reuters trong tuần vừa qua, nếu không có những thay đổi đáng kể về chính sách hoặc nền kinh tế, đồng USD được dự báo sẽ giảm giá trong năm 2025.