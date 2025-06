Tỷ giá USD hôm nay (11-6): Đồng USD tăng nhẹ

Giám đốc điều hành tại quỹ Bannockburn Global Forex, ông Marc Chandler, cho biết không chỉ thuế quan bị đe dọa trong các cuộc đàm phán này mà còn cả kiểm soát xuất khẩu và "đó sẽ là cơ sở cho sự trao đổi qua lại".

Thị trường tập trung theo dõi Báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ được công bố vào giữa tuần - một chỉ dấu quan trọng cho định hướng lãi suất của Cục Dữ trữ liên bang Mỹ (Fed). Dự kiến Fed sẽ giữ lãi suất ổn định tại cuộc họp chính sách sắp tới, với khả năng hạ lãi suất vào cuối năm, tùy thuộc vào dữ liệu lạm phát và tăng trưởng.

Trong khi đó, đồng EUR suy yếu so với đồng USD, cùng diễn biến chung với đồng tiền khác do dữ liệu bán lẻ kém. Việc đồng USD mạnh lên (do nhu cầu trú ẩn an toàn và kỳ vọng chính sách tiền tệ) đã gây áp lực khiến đồng EUR suy yếu. Ngoài ra, giới đầu tư cũng đang đánh giá khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tiếp tục cắt giảm lãi suất - điều làm giảm sức hấp dẫn của đồng EUR.

Đồng yên Nhật cũng suy yếu nhẹ so với đồng USD, giao dịch quanh mức 144,90 (giảm khoảng 0,2%). Nguyên nhân chính là bình luận ôn hòa từ Thống đốc BOJ Kazuo Ueda, đề cập khả năng lùi tăng lãi suất, làm giảm sức hấp dẫn của đồng nội tệ.