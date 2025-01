Tỷ giá USD hôm nay (11-1): Đồng USD tăng dựng đứng, sát mốc 110

Tỷ giá USD hôm nay: Rạng sáng 11-1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 3 đồng, hiện ở mức 24.341 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,46%, hiện ở mức 109,64. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD tăng giá vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo ra nhiều việc làm hơn dự kiến vào tháng trước, củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách vào cuối tháng này. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Đồng bạc xanh cũng mở rộng mức tăng, sau báo cáo cho thấy kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng Mỹ đã tăng vọt vào tháng 1. Đồng USD đã chạm mức cao nhất kể từ tháng 7 so với đồng yên Nhật sau dữ liệu trên, trước khi giảm nhẹ. Đợt tăng giá của đồng bạc xanh bắt đầu, sau khi một báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy nền kinh tế nước này đã tăng thêm 256.000 việc làm vào tháng 12, cao hơn nhiều so với dự báo của các nhà kinh tế (tăng 160.000). Tuy nhiên, số lượng việc làm trong tháng 11 đã được điều chỉnh giảm xuống còn 212.000. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,1%, thấp hơn so với mức kỳ vọng là 4,2%, trong khi thu nhập trung bình theo giờ tăng 0,3% vào tháng 12, sau khi tăng 0,4% vào tháng 11. Trong 12 tháng, tính đến tháng 12, tiền lương tăng 3,9%, sau khi tăng 4,0% vào tháng 11. Trong chiến dịch tranh cử của mình, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã cam kết sẽ áp thuế quan, cắt giảm thuế và tiến hành trục xuất hàng loạt những người nhập cư không có giấy tờ. Tất cả những điều này đều được coi là thúc đẩy lạm phát. Một cuộc khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan cho thấy kỳ vọng lạm phát tăng. Báo cáo cho thấy, kỳ vọng lạm phát một năm đã tăng vọt từ mức 2,8% vào tháng 12, lên 3,3% vào tháng 1, mức cao nhất kể từ tháng 5. Điều đó đã nâng kỳ vọng lạm phát 12 tháng lên trên mức 2,3%-3,0%, đã từng xuất hiện trong hai năm trước đại dịch Covid-19. Sau dữ liệu của Mỹ, thị trường tương lai lãi suất đã định giá đầy đủ về việc tạm dừng chu kỳ nới lỏng của Fed tại cuộc họp tháng 1. Thị trường cũng đã định giá Fed sẽ chỉ cắt giảm 27 điểm cơ bản vào năm 2025, hoặc chỉ một lần cắt giảm lãi suất, với động thái lãi suất đầu tiên có khả năng diễn ra tại cuộc họp tháng 6. Ở một diễn biến ngược lại, đồng bảng Anh đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11-2023 so với đồng USD. Đồng tiền này chốt phiên giao dịch ở mức 1,2208 USD, giảm 0,8%. Đồng bảng Anh cũng giảm trong phiên trước đó, cùng với đợt bán tháo trái phiếu chính phủ và lo ngại về tình hình tài chính của Chính phủ Anh. Tại Nhật Bản, triển vọng tăng lương bền vững và chi phí nhập khẩu tăng do đồng yên suy yếu, đã khiến ngân hàng trung ương chú ý nhiều hơn đến áp lực lạm phát gia tăng. Đồng USD kết thúc tuần tăng 0,4% so với đồng yên Nhật. Đồng tiền của Mỹ đã tăng trong 5/6 tuần qua so với đồng tiền Nhật Bản. Tỷ giá USD hôm nay (11-1): Đồng USD tăng dựng đứng, sát mốc 110. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 11-1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 3 đồng, hiện ở mức 24.341 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.168 đồng

25.558 đồng

Vietinbank

25.025 đồng

25.535 đồng

BIDV

25.168 đồng

25.558 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23.820 đồng - 26.329 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.464 đồng

26.860 đồng

Vietinbank

25.090 đồng

26.590 đồng

BIDV

25.668 đồng

26.009 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 146 đồng - 162 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

155,01 đồng

164,02 đồng

Vietinbank

156,47 đồng

166,17 đồng

BIDV

155,86 đồng

164,34 đồng

MINH ANH