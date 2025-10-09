Tỷ giá USD hôm nay (10-9): Đồng USD phục hồi

10/09/2025 06:48

Tỷ giá USD hôm nay: Rạng sáng 10-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.236 đồng.

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,30%, hiện ở mức 97,74.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch   


Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới 

Đồng USD đã tăng so với phần lớn các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, ngoại trừ đồng yên Nhật, sau khi phục hồi từ mức giảm trong phiên trước. Giới đầu tư đang củng cố vị thế trước khi Mỹ công bố các số liệu lạm phát then chốt trong tuần này. Dữ liệu lạm phát giá sản xuất của Mỹ sẽ được công bố vào hôm nay, tiếp theo là báo cáo lạm phát giá tiêu dùng vào thứ Năm. Đây là những chỉ số quan trọng để đánh giá tác động của thuế quan đối với giá cả tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Đồng bạc xanh đã có lúc giảm sau khi báo cáo cho thấy số liệu việc làm của Mỹ giai đoạn từ tháng 4-2024 đến tháng 3-2025 bị điều chỉnh giảm gần 1 triệu việc làm so với ước tính trước đó, phản ánh thị trường lao động yếu hơn nhiều so với con số công bố ban đầu. Tuy nhiên, dữ liệu này phần lớn đã bị thị trường bỏ qua.

Đồng euro giảm 0,5% so với đồng USD, xuống còn 1,1707 USD. So với franc Thụy Sĩ, đồng USD tăng 0,6% lên 0,7976 franc, sau khi có lúc rơi xuống đáy 6 tuần.

Mặc dù đồng USD phục hồi, chuyên gia Elias Haddad thuộc Brown Brothers Harriman (London) cho rằng, sự chuyển hướng ôn hòa hơn trong chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) "sẽ dẫn đến đồng USD xuống mức thấp mới theo chu kỳ". Ông nhận định: “Nguyên nhân chính là Fed hiện ưu tiên mục tiêu việc làm hơn là ổn định giá cả, bởi chính sách tiền tệ đang ở trạng thái hạn chế vừa phải. Do đó, bất kỳ đợt phục hồi nào của đồng USD cũng khó duy trì”.

Số liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy, số việc làm trong giai đoạn 12 tháng tính đến tháng 3-2025 bị điều chỉnh giảm 911.000 việc. Trong giai đoạn 12 tháng trước đó (kết thúc tháng 3-2024), mức điều chỉnh giảm là 598.000 việc. Các nhà phân tích của Action Economics cho biết, đây là mức điều chỉnh giảm lớn nhất trong lịch sử, vượt qua mức -824.000 hồi tháng 3-2009 và mức -818.000 của tháng 3 năm ngoái. Con số này tương đương mức cắt giảm bình quân 76.000 việc làm mỗi tháng.

Ở thị trường khác, bảng Anh giảm 0,5% xuống 1,3521 USD, trong khi các đồng tiền gắn với hàng hóa như đô la Úc, New Zealand và Canada đều suy yếu so với đồng USD.

Cuối tuần này, tâm điểm sẽ hướng sang khu vực đồng euro, nơi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách vào thứ Năm. Tháng trước, các nhà kinh tế còn chia rẽ về khả năng ECB tiếp tục hạ lãi suất, nhưng dữ liệu gần đây cho thấy lạm phát đang giữ gần mục tiêu 2% và tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục, khiến quan điểm thị trường thay đổi.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn 

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 10-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.236 đồng.

* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.025 đồng - 26.447 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD
Mua vào
Bán ra
Vietcombank
26.177 đồng
26.497 đồng
Vietinbank
26.025 đồng
26.497 đồng
BIDV
26.207 đồng
26.497 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 28.215 đồng - 31.185 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR
Mua vào
Bán ra
Vietcombank
30.252 đồng
31.847 đồng
Vietinbank
30.120 đồng
31.830 đồng
BIDV
30.641 đồng
31.813 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 163 đồng - 180 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật
Mua vào
Bán ra
Vietcombank
172,95 đồng
183,93 đồng
Vietinbank
175,45 đồng
185,15 đồng
BIDV
176,43 đồng
183,69 đồng

THÙY ANH

Theo www.qdnd.vn
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/ty-gia-usd-hom-nay-10-9-dong-usd-phuc-hoi-845462
Copy Link
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/ty-gia-usd-hom-nay-10-9-dong-usd-phuc-hoi-845462
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Kinh doanh
            Tỷ giá USD hôm nay (10-9): Đồng USD phục hồi
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO