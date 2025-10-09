Tỷ giá USD hôm nay (10-9): Đồng USD phục hồi

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,30%, hiện ở mức 97,74.
|Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch
Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới
Đồng USD đã tăng so với phần lớn các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, ngoại trừ đồng yên Nhật, sau khi phục hồi từ mức giảm trong phiên trước. Giới đầu tư đang củng cố vị thế trước khi Mỹ công bố các số liệu lạm phát then chốt trong tuần này. Dữ liệu lạm phát giá sản xuất của Mỹ sẽ được công bố vào hôm nay, tiếp theo là báo cáo lạm phát giá tiêu dùng vào thứ Năm. Đây là những chỉ số quan trọng để đánh giá tác động của thuế quan đối với giá cả tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Đồng bạc xanh đã có lúc giảm sau khi báo cáo cho thấy số liệu việc làm của Mỹ giai đoạn từ tháng 4-2024 đến tháng 3-2025 bị điều chỉnh giảm gần 1 triệu việc làm so với ước tính trước đó, phản ánh thị trường lao động yếu hơn nhiều so với con số công bố ban đầu. Tuy nhiên, dữ liệu này phần lớn đã bị thị trường bỏ qua.
Đồng euro giảm 0,5% so với đồng USD, xuống còn 1,1707 USD. So với franc Thụy Sĩ, đồng USD tăng 0,6% lên 0,7976 franc, sau khi có lúc rơi xuống đáy 6 tuần.
Mặc dù đồng USD phục hồi, chuyên gia Elias Haddad thuộc Brown Brothers Harriman (London) cho rằng, sự chuyển hướng ôn hòa hơn trong chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) "sẽ dẫn đến đồng USD xuống mức thấp mới theo chu kỳ". Ông nhận định: “Nguyên nhân chính là Fed hiện ưu tiên mục tiêu việc làm hơn là ổn định giá cả, bởi chính sách tiền tệ đang ở trạng thái hạn chế vừa phải. Do đó, bất kỳ đợt phục hồi nào của đồng USD cũng khó duy trì”.
Số liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy, số việc làm trong giai đoạn 12 tháng tính đến tháng 3-2025 bị điều chỉnh giảm 911.000 việc. Trong giai đoạn 12 tháng trước đó (kết thúc tháng 3-2024), mức điều chỉnh giảm là 598.000 việc. Các nhà phân tích của Action Economics cho biết, đây là mức điều chỉnh giảm lớn nhất trong lịch sử, vượt qua mức -824.000 hồi tháng 3-2009 và mức -818.000 của tháng 3 năm ngoái. Con số này tương đương mức cắt giảm bình quân 76.000 việc làm mỗi tháng.
Ở thị trường khác, bảng Anh giảm 0,5% xuống 1,3521 USD, trong khi các đồng tiền gắn với hàng hóa như đô la Úc, New Zealand và Canada đều suy yếu so với đồng USD.
Cuối tuần này, tâm điểm sẽ hướng sang khu vực đồng euro, nơi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách vào thứ Năm. Tháng trước, các nhà kinh tế còn chia rẽ về khả năng ECB tiếp tục hạ lãi suất, nhưng dữ liệu gần đây cho thấy lạm phát đang giữ gần mục tiêu 2% và tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục, khiến quan điểm thị trường thay đổi.
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 10-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.236 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.025 đồng - 26.447 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.177 đồng
|26.497 đồng
|Vietinbank
|26.025 đồng
|26.497 đồng
|BIDV
|26.207 đồng
|26.497 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 28.215 đồng - 31.185 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|30.252 đồng
|31.847 đồng
|Vietinbank
|30.120 đồng
|31.830 đồng
|BIDV
|30.641 đồng
|31.813 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 163 đồng - 180 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|172,95 đồng
|183,93 đồng
|Vietinbank
|175,45 đồng
|185,15 đồng
|BIDV
|176,43 đồng
|183,69 đồng
THÙY ANH