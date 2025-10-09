Tỷ giá USD hôm nay (10-9): Đồng USD phục hồi

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,30%, hiện ở mức 97,74.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch





Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD đã tăng so với phần lớn các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, ngoại trừ đồng yên Nhật, sau khi phục hồi từ mức giảm trong phiên trước. Giới đầu tư đang củng cố vị thế trước khi Mỹ công bố các số liệu lạm phát then chốt trong tuần này. Dữ liệu lạm phát giá sản xuất của Mỹ sẽ được công bố vào hôm nay, tiếp theo là báo cáo lạm phát giá tiêu dùng vào thứ Năm. Đây là những chỉ số quan trọng để đánh giá tác động của thuế quan đối với giá cả tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Đồng bạc xanh đã có lúc giảm sau khi báo cáo cho thấy số liệu việc làm của Mỹ giai đoạn từ tháng 4-2024 đến tháng 3-2025 bị điều chỉnh giảm gần 1 triệu việc làm so với ước tính trước đó, phản ánh thị trường lao động yếu hơn nhiều so với con số công bố ban đầu. Tuy nhiên, dữ liệu này phần lớn đã bị thị trường bỏ qua.

Đồng euro giảm 0,5% so với đồng USD, xuống còn 1,1707 USD. So với franc Thụy Sĩ, đồng USD tăng 0,6% lên 0,7976 franc, sau khi có lúc rơi xuống đáy 6 tuần.