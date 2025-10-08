Tỷ giá USD hôm nay (10-8): Đồng USD trải qua một tuần suy yếu rõ rệt

Ngày 5-8, đồng USD phục hồi nhẹ, chủ yếu mang tính điều chỉnh, sau 3 "cú sốc lớn" vào thứ Sáu tuần trước khiến đồng bạc xanh lao dốc, gồm: Báo cáo việc làm tháng 7 tại Mỹ đáng thất vọng, một Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) từ chức, và việc Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải một quan chức thống kê cấp cao.

Trong tuần qua, đồng USD chịu áp lực suy yếu rõ rệt, chủ yếu do kỳ vọng mạnh mẽ về chính sách nới lỏng từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), tình hình dữ liệu kinh tế yếu, cùng với rủi ro từ các chính sách thương mại không chắc chắn.

Sang ngày 6-8, đồng USD tiếp tục tăng, tuy nhiên vẫn nằm gần mức thấp của phiên thứ Sáu, khi thị trường tiếp tục điều chỉnh sau báo cáo việc làm yếu kém đã làm gia tăng kỳ vọng về việc Fed có thể cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Đến ngày 7-8, đồng USD suy yếu trong khi đồng EUR tăng lên mức cao nhất một tuần, trong bối cảnh giới đầu tư gia tăng kỳ vọng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn so với dự kiến, sau khi dữ liệu việc làm tháng Bảy gây thất vọng.

Tới ngày 8-8, đồng USD tăng sau khi Bloomberg News đưa tin Thống đốc Fed Christopher Waller đang nổi lên như một ứng viên hàng đầu cho vị trí Chủ tịch Fed trong nhóm của Tổng thống Donald Trump. Bloomberg cho biết ông Waller đã gặp các thành viên trong nhóm của ông Trump, những người rất ấn tượng với ông, dù ông chưa gặp trực tiếp Tổng thống.

Ngày 9-8, đồng USD tăng nhẹ nhưng vẫn trên đà giảm tính chung cả tuần, khi loạt số liệu kinh tế kém khả quan khiến giới giao dịch gia tăng đặt cược vào khả năng sẽ có thêm các đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, đồng thời các nhà đầu tư đánh giá tác động từ các đề cử nhân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào Fed.

Như vậy, đồng USD đã chịu áp lực giảm mạnh từ kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed sau dữ liệu kinh tế yếu, cùng với tác động của các quyết định chính trị liên quan tới Fed và dữ liệu thống kê lao động. Cuối tuần, dù có tăng nhẹ, đồng USD vẫn ghi nhận mức giảm tuần đáng kể. Thị trường phản ứng rõ ràng bằng việc giảm mạnh chỉ số DXY và đẩy các tài sản như EUR, yên và franc lên cao hơn.