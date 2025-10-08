Tỷ giá USD hôm nay (10-8): Đồng USD trải qua một tuần suy yếu rõ rệt

Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt hiện ở mức 98,27.
Tỷ giá USD trên thế giới trong tuần qua
Trong tuần qua, đồng USD chịu áp lực suy yếu rõ rệt, chủ yếu do kỳ vọng mạnh mẽ về chính sách nới lỏng từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), tình hình dữ liệu kinh tế yếu, cùng với rủi ro từ các chính sách thương mại không chắc chắn.
|Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch
Ngày 5-8, đồng USD phục hồi nhẹ, chủ yếu mang tính điều chỉnh, sau 3 "cú sốc lớn" vào thứ Sáu tuần trước khiến đồng bạc xanh lao dốc, gồm: Báo cáo việc làm tháng 7 tại Mỹ đáng thất vọng, một Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) từ chức, và việc Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải một quan chức thống kê cấp cao.
Sang ngày 6-8, đồng USD tiếp tục tăng, tuy nhiên vẫn nằm gần mức thấp của phiên thứ Sáu, khi thị trường tiếp tục điều chỉnh sau báo cáo việc làm yếu kém đã làm gia tăng kỳ vọng về việc Fed có thể cắt giảm lãi suất vào tháng tới.
Đến ngày 7-8, đồng USD suy yếu trong khi đồng EUR tăng lên mức cao nhất một tuần, trong bối cảnh giới đầu tư gia tăng kỳ vọng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn so với dự kiến, sau khi dữ liệu việc làm tháng Bảy gây thất vọng.
Tới ngày 8-8, đồng USD tăng sau khi Bloomberg News đưa tin Thống đốc Fed Christopher Waller đang nổi lên như một ứng viên hàng đầu cho vị trí Chủ tịch Fed trong nhóm của Tổng thống Donald Trump. Bloomberg cho biết ông Waller đã gặp các thành viên trong nhóm của ông Trump, những người rất ấn tượng với ông, dù ông chưa gặp trực tiếp Tổng thống.
Ngày 9-8, đồng USD tăng nhẹ nhưng vẫn trên đà giảm tính chung cả tuần, khi loạt số liệu kinh tế kém khả quan khiến giới giao dịch gia tăng đặt cược vào khả năng sẽ có thêm các đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, đồng thời các nhà đầu tư đánh giá tác động từ các đề cử nhân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào Fed.
Như vậy, đồng USD đã chịu áp lực giảm mạnh từ kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed sau dữ liệu kinh tế yếu, cùng với tác động của các quyết định chính trị liên quan tới Fed và dữ liệu thống kê lao động. Cuối tuần, dù có tăng nhẹ, đồng USD vẫn ghi nhận mức giảm tuần đáng kể. Thị trường phản ứng rõ ràng bằng việc giảm mạnh chỉ số DXY và đẩy các tài sản như EUR, yên và franc lên cao hơn.
|Ảnh minh họa: 24hmoney.vn
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 10-8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ ở mức 25.228 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ ở mức: 24.017 đồng - 26.439 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.010 đồng
|26.400 đồng
|Vietinbank
|25.895 đồng
|26.405 đồng
|BIDV
|26.044 đồng
|26.404 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ ở mức: 27.973 đồng - 30.917 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|29.779 đồng
|31.349 đồng
|Vietinbank
|29.714 đồng
|31.424 đồng
|BIDV
|30.110 đồng
|31.346 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ ở mức: 163 đồng - 180 đồng.
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|171,88 đồng
|182,79 đồng
|Vietinbank
|173,34 đồng
|183,04 đồng
|BIDV
|174,72 đồng
|182,4 đồng
HUYỀN TRANG