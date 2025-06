Tỷ giá USD hôm nay (10-6): Đồng USD quay đầu giảm nhẹ

Các cuộc đàm phán diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với cả hai bên, khi Trung Quốc đang vật lộn với tình trạng giảm phát và bất ổn thương mại, làm giảm tâm lý của các doanh nghiệp và người tiêu dùng Hoa Kỳ, thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại tình trạng trú ẩn an toàn của đồng USD.

Đồng USD đã giảm giá so với phần lớn các đồng tiền chủ chốt, dao động trong biên độ hẹp, khi giới đầu tư điều chỉnh lại sau đợt tăng mạnh nhờ báo cáo việc làm khả quan của Mỹ công bố hôm thứ Sáu tuần trước.

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,19%, về mức 99,00.

Đồng USD giảm khoảng 0,2%, ở mức 144,55 so với đồng yên Nhật, sau hai tuần tăng liên tiếp. Nhật Bản đang xem xét việc mua lại một số trái phiếu chính phủ siêu dài hạn đã phát hành trước đây với lãi suất thấp. Động thái này cho thấy Nhật Bản đang tập trung kiềm chế sự gia tăng đột ngột của lợi suất trái phiếu.

Trong khi đó, đồng euro tăng 0,3%, lên mức 1,1427 so với đồng USD, khi thị trường tiếp tục phản ánh chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được công bố tuần trước, cho thấy ECB có thể đang tiến gần đến việc kết thúc chu kỳ nới lỏng. Đồng bảng Anh cũng tăng so với đồng USD, thêm 0,3%, lên mức 1,362 so với đồng USD.

Vào cuối tuần trước, một báo cáo lạm phát từ Mỹ trong tháng 5 đã thu hút sự chú ý, khi các nhà đầu tư và hoạch định chính sách của Fed tìm kiếm ảnh hưởng của các chính sách thương mại hạn chế đối với nền kinh tế.

BeiChen Lin, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại Russell Investments, bình luận qua email: "Thị trường lao động có vẻ phục hồi nhưng không quá "nóng", điều này sẽ giúp giữ lạm phát dịch vụ ở mức hợp lý. Hiện tại, kỳ vọng lạm phát trung hạn vẫn có vẻ được neo giữ tốt. Vì vậy, ngay cả khi có sự gia tăng tạm thời về giá cả do chính sách thương mại, miễn là Fed tin rằng những tác động này không kéo dài, chúng ta vẫn có thể thấy việc cắt giảm lãi suất trong năm nay."

Các quan chức Fed đã phát tín hiệu rằng họ không vội vàng cắt giảm lãi suất, và các dấu hiệu phục hồi kinh tế có thể củng cố lập trường của họ.