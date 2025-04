Tỷ giá USD hôm nay (10-4): Đồng USD ổn định do Mỹ hoãn áp thuế 90 ngày

Đồng USD ổn định so với các loại tiền tệ trú ẩn an toàn bao gồm đồng yên Nhật và đồng franc Thụy Sĩ vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm dừng áp nhiều mức thuế mới đối với các đối tác thương mại trong 90 ngày, nhưng lại tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc.

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giữ nguyên, hiện ở mức 102,91.

Đồng USD ban đầu suy yếu so với các đồng tiền khác vào đầu phiên giao dịch sau khi chính sách thuế quan “có đi có lại” của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với hàng chục quốc gia có hiệu lực vào ngày 9-4, bao gồm mức thuế quan 104% đối với hàng hóa Trung Quốc.

Trung Quốc đã nhanh chóng trả đũa bằng mức thuế quan 84% đối với hàng hóa của Mỹ từ hôm nay 10-4, trong khi các nước EU cũng đã phê duyệt các biện pháp đối phó đầu tiên của khối đối với động thái thuế quan của Mỹ vào ngày 9-4.

“Những động thái lớn trên thị trường hiện nay, đặc biệt là đối với các cổ phiếu đang đón nhận tin tức này rất tốt. Nhưng tôi cho rằng việc tạm dừng trong 90 ngày chỉ tạo thêm sự bất ổn trong 90 ngày đó”, Amarjit Sahota, Giám đốc điều hành tại Klarity FX ở San Francisco nhận định.

Lợi suất trái phiếu kho bạc chuẩn kỳ hạn 10 năm đã thu hẹp mức tăng sau khi Bộ Tài chính chứng kiến nhu cầu mạnh mẽ đối với đợt bán trái phiếu trị giá 39 tỷ USD vào ngày 9-4. Lợi suất trái phiếu chuẩn kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 13,6 điểm cơ bản lên mức 4,392%. Đồng bạc xanh tăng 1,2% so với đồng yên trú ẩn an toàn, đạt mức 148,80, đảo ngược mức lỗ trong phiên giao dịch đầu phiên. Đồng bạc xanh cũng tăng 1,14% so với đồng franc Thụy Sĩ, đạt mốc 0,8569 franc.

“Thị trường đang phản ứng tích cực với động thái trì hoãn này nhưng liệu nó có thực sự bền vững không? Và điều đó có ý nghĩa gì đối với đồng bạc xanh?”, Sahota nói thêm.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã nhắc lại trong một cuộc phỏng vấn của Fox News rằng Mỹ vẫn có chính sách hỗ trợ đồng USD.