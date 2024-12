Tỷ giá USD hôm nay (10-12-2024): Đồng USD nhích dần trở lại mốc 106

Tỷ giá USD hôm nay (10-12-2024): Rạng sáng 10-12-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 7 đồng, hiện ở mức 24.248 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,10%, đạt mức 106,16. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầy biến động đầu tuần, khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ sẽ được công bố vào cuối tuần này, trong khi đồng AUD và NZD tăng giá. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Trong khi thị trường đã gần như chắc chắn việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần tới, các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu giá tiêu dùng của Mỹ sẽ được công bố vào ngày mai 11-12. “Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao trong tháng 11 đã củng cố thêm lập luận cho việc cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tuần tới”, Michael Brown, chiến lược gia nghiên cứu cấp cao tại công ty Pepperstone cho biết. Theo đó, dữ liệu công bố cuối tuần trước cho thấy tăng trưởng việc làm của Mỹ đã tăng vọt vào tháng 11, với mức tăng 227.000 việc làm, theo sau mức tăng 36.000 việc làm đã được điều chỉnh tăng vào tháng 10, nhưng tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%, cho thấy thị trường lao động đang nới lỏng, điều này sẽ cho phép Fed cắt giảm lãi suất một lần nữa trong tháng này. Dữ liệu này sẽ cần được theo dõi chặt chẽ trong những tháng tới. Nếu sự thay đổi này vẫn tiếp diễn, thì có nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng cao hơn nữa trong những tháng tới. Ở một diễn biến ngược lại, đồng EUR giảm so với đồng USD ở mức 1,0554 USD; trong khi đồng bạc xanh tăng 0,77% so với đồng yên Nhật, đạt mức 151,235. Đồng AUD tăng 0,82% so với đồng bạc xanh sau khi Trung Quốc công bố thay đổi chính sách tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng. Các sự kiện chính mà các nhà đầu tư đang theo dõi trong tuần này là cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ diễn ra vào ngày 12-12 tới. Thị trường đang dự báo một đợt cắt giảm lãi suất ở mức 25 điểm cơ bản tại cuộc họp này. Cũng trong tuần này, Trung Quốc sẽ tổ chức Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương. Ngân hàng Canada, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ và Ngân hàng Dự trữ Úc cũng sẽ tổ chức các cuộc họp chính sách trong tuần này, với kỳ vọng cắt giảm lãi suất mạnh. Đồng CAD hiện đang neo gần mức thấp nhất trong hơn 4 năm vào phiên giao dịch vừa qua, khi thị trường dự đoán một đợt cắt giảm lãi suất lớn khác. “Việc các ngân hàng trung ương có thể tiến hành cắt giảm lãi suất phản ánh sự thay đổi đáng kể trong chính sách tiền tệ”, Lukman Otunuga, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FXTM cho biết. Trong bối cảnh rủi ro chính trị gia tăng và các dữ liệu kinh tế gần đây, những quyết định này có thể thúc đẩy biến động đáng kể trên thị trường tiền tệ. Tỷ giá USD hôm nay, 10-12-2024: Đồng USD nhích dần trở lại mốc 106. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 10-12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 7 đồng, hiện ở mức 24.248 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.127 đồng

25.460 đồng

Vietinbank

25.040 đồng

25.460 đồng

BIDV

25.156 đồng

25.460 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24.318 đồng – 26.877 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.122 đồng

27.554 đồng

Vietinbank

25.976 đồng

27.476 đồng

BIDV

26.276 đồng

27.489 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 154 đồng – 170 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

163,49 đồng

173,00 đồng

Vietinbank

163,88 đồng

173,58 đồng

BIDV

164,24 đồng

172,14 đồng

MINH ANH