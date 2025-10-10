Tỷ giá USD hôm nay (10-10): Đồng USD tăng mạnh

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,49%, hiện ở mức 99,40.

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD tiếp tục ghi nhận những diễn biến đáng chú ý trên thị trường tiền tệ quốc tế, chịu ảnh hưởng từ tâm lý thị trường, chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cũng như dòng vốn tìm “nơi trú ẩn an toàn” trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.

Một trong những điểm nổi bật là đồng USD đang hướng đến tuần mạnh nhất trong một năm nhờ động lực từ việc đồng yên giảm giá mạnh và lo ngại rằng Fed sẽ giảm lãi suất chậm hơn dự đoán. Đồng yên lao dốc trong tuần này khi các nhà đầu tư lo sợ rằng chính phủ mới có thể thúc đẩy các chính sách tài khóa mở rộng, đồng thời gây áp lực lên Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) trong việc ứng xử độc lập với các chính sách tài khóa của chính phủ. Điều này khiến giới đầu tư tìm đến đồng USD như một kênh trú ẩn an toàn.

Đồng yên giảm xuống mức thấp nhất so với đồng USD kể từ giữa tháng 2 trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, sau khi tân lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền, bà Sanae Takaichi không thể trấn an thị trường về định hướng chính sách tiền tệ và tỷ giá.

Tính đến cuối phiên, đồng USD tăng 0,27%, đạt 153,09 yên, sau khi chạm 153,23 yên - mức cao nhất kể từ ngày 13-2.

Đồng EUR tiếp tục giảm giá sau khi Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cùng toàn bộ nội các đệ đơn từ chức hôm thứ Hai, làm dấy lên lo ngại về tình trạng tê liệt chính trị tại nền kinh tế lớn thứ hai khu vực đồng tiền chung châu Âu. Sự bế tắc này khiến việc thông qua ngân sách “thắt lưng, buộc bụng”, vốn được giới đầu tư kỳ vọng nhằm kiểm soát thâm hụt công trở nên khó khăn hơn, trong bối cảnh thâm hụt ngân sách của Pháp tiếp tục nới rộng, gây áp lực lên niềm tin thị trường.

Văn phòng Tổng thống Emmanuel Macron cho biết hôm thứ Tư rằng, ông sẽ bổ nhiệm một thủ tướng mới trong vòng 48 giờ, động thái được xem là nỗ lực nhằm khôi phục ổn định chính trị trong nước.

Trên thị trường tiền tệ, đồng EUR giảm 0,61%, xuống còn 1,1555 USD, sau khi có lúc chạm 1,1545 USD - mức thấp nhất kể từ ngày 5-8.

Biên bản cuộc họp tháng 9 của Fed công bố hôm thứ Tư cho thấy, các nhà hoạch định chính sách nhất trí rằng rủi ro đối với thị trường việc làm đã gia tăng đủ lớn để biện minh cho việc cắt giảm lãi suất, song vẫn lo ngại lạm phát ở mức cao.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới đầu tư hiện đặt cược 95% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp từ ngày 28 đến 29-10, trong khi xác suất về một đợt cắt giảm bổ sung vào tháng 12 đã giảm còn 82%, so với 90% hồi tuần trước.

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 10-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.130 đồng.

* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 23.924 đồng - 26.336 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.136 đồng

26.386 đồng

Vietinbank

25.985 đồng

26.386 đồng

BIDV

26.170 đồng

26.386 đồng



* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 27.795 đồng - 30.720 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

29.905 đồng

31.482 đồng

Vietinbank

29.587 đồng

31.307 đồng

BIDV

30.209 đồng

31.376 đồng



* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 156 đồng - 173 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

166,73 đồng

177,31 đồng

Vietinbank

166,50 đồng

178,00 đồng

BIDV

169,13 đồng

176,51 đồng



