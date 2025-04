Tỷ giá USD hôm nay (1-4): Đồng USD phục hồi nhẹ trước thềm chính sách thuế quan mới

Đồng yên, loại tiền tệ trú ẩn an toàn, đã tăng vào đầu phiên giao dịch trước khi quay đầu giảm, trong khi vàng đã lập đỉnh mới, khi các nhà đầu tư tránh xa các tài sản rủi ro trước các chính sách thuế quan sắp tới làm lu mờ triển vọng lạm phát và tăng trưởng kinh tế của Mỹ.

Đồng USD tăng giá so với đồng yên Nhật và đồng EUR vào phiên giao dịch vừa qua, nhưng đã thiết lập mức giảm quý lớn nhất kể từ tháng 7-2024, vì những mối lo ngại xoay quanh chính sách thuế quan của Mỹ. Các nhà giao dịch đang chờ đợi những thông tin rõ ràng hơn về chính sách thương mại của Tổng thống Donald Trump.

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,14%, đạt mức 104,18.

Trước đó, ngày 30-3, ông Trump cho biết, về cơ bản, tất cả các quốc gia sẽ bị áp thuế trong tuần này.

Đồng yên Nhật ban đầu tăng so với đồng bạc xanh, đạt mốc 148,7 yên vào đầu phiên giao dịch, sau đó giảm 0,1%, xuống mức 149,95 yên/USD. Đồng tiền Nhật Bản đã tăng 0,82% so với đồng USD vào cuối tuần trước, khi dữ liệu của Mỹ cho thấy lạm phát cơ bản tăng cao hơn dự kiến vào tháng trước. Đồng USD đã giảm 4,7% trong quý này so với đồng yên Nhật, đây là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 7-2024.

Cùng với thuế quan, các nhà đầu tư sẽ có một tuần bận rộn với một loạt các báo cáo kinh tế, bao gồm dữ liệu việc làm và bảng lương, các dữ liệu này sẽ cho thấy nền kinh tế Mỹ có đang trụ vững hay không.

Các bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell và các quan chức của Ngân hàng Trung ương Mỹ trong tuần này cũng có thể đưa ra manh mối về lộ trình lãi suất của Mỹ.

Ở một diễn biến ngược lại, đồng EUR đã giảm 0,17%, xuống còn 1,0816 USD, nhưng đồng tiền chung châu Âu đã đạt mức tăng khoảng 4,5% trong quý này, mức tăng lớn nhất kể từ quý III năm 2022, nhờ vào cuộc cải tổ tài chính ở Đức.

Trong khi đó, đồng bảng Anh đã giảm 0,15% trong phiên giao dịch vừa qua, xuống mức 1,2910 USD và hiện đang thiết lập đà tăng tháng gần 3% - mức tăng tốt nhất kể từ tháng 11-2023.