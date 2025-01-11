Tỷ giá USD hôm nay (1-11): Đồng USD tiếp đà tăng

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,19%, hiện ở mức 99,72.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD tiếp tục được hỗ trợ nhờ tâm lý lạc quan về triển vọng kinh tế, dù thị trường lao động có dấu hiệu suy yếu, trong khi các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn lo ngại về lạm phát.

Chủ tịch Fed Jerome Powell hôm thứ Tư cho biết, sự chia rẽ trong nội bộ ngân hàng trung ương Mỹ, cùng việc thiếu hụt dữ liệu kinh tế từ chính phủ liên bang, có thể khiến khả năng cắt giảm lãi suất thêm trong năm nay trở nên khó khăn.

“Nghe có vẻ như ông ấy chỉ đang cố giữ cho mình thêm lựa chọn”, ông Noel Dixon, chiến lược gia vĩ mô toàn cầu tại State Street Global Markets, nhận định.

Đúng như dự báo, Fed đã quyết định cắt giảm lãi suất hôm thứ Tư, song 2 quan chức của Fed phản đối quyết định này. Thống đốc Stephen Miran tiếp tục kêu gọi một mức cắt giảm mạnh hơn, trong khi Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City Jeffrey Schmid lại ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất.