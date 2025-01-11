Tỷ giá USD hôm nay (1-11): Đồng USD tiếp đà tăng

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,19%, hiện ở mức 99,72.
Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới
Đồng USD tiếp tục được hỗ trợ nhờ tâm lý lạc quan về triển vọng kinh tế, dù thị trường lao động có dấu hiệu suy yếu, trong khi các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn lo ngại về lạm phát.
Chủ tịch Fed Jerome Powell hôm thứ Tư cho biết, sự chia rẽ trong nội bộ ngân hàng trung ương Mỹ, cùng việc thiếu hụt dữ liệu kinh tế từ chính phủ liên bang, có thể khiến khả năng cắt giảm lãi suất thêm trong năm nay trở nên khó khăn.
“Nghe có vẻ như ông ấy chỉ đang cố giữ cho mình thêm lựa chọn”, ông Noel Dixon, chiến lược gia vĩ mô toàn cầu tại State Street Global Markets, nhận định.
Đúng như dự báo, Fed đã quyết định cắt giảm lãi suất hôm thứ Tư, song 2 quan chức của Fed phản đối quyết định này. Thống đốc Stephen Miran tiếp tục kêu gọi một mức cắt giảm mạnh hơn, trong khi Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City Jeffrey Schmid lại ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất.
Phát biểu hôm thứ Sáu, ông Schmid cho biết, ông phản đối việc cắt giảm vì lo ngại lạm phát vẫn ở mức cao và các dấu hiệu áp lực giá lan rộng trong nền kinh tế có thể làm dấy lên nghi ngờ về cam kết của Fed đối với mục tiêu lạm phát 2%.
Cùng ngày, Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan khẳng định, Fed không nên hạ lãi suất trong tuần này, trong khi Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack cũng bày tỏ phản đối quyết định này.
Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic cho biết hôm thứ Sáu rằng, khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12 vẫn chưa được đảm bảo.
Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch hợp đồng tương lai lãi suất Fed hiện định giá xác suất 63% cho việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12, giảm mạnh so với 93% hồi tuần trước.
Ông Dixon dự báo chỉ số USD sẽ dao động tích lũy quanh ngưỡng kháng cự kỹ thuật 102, trước khi có thể tăng trở lại trong năm tới, khi tăng trưởng kinh tế Mỹ được kỳ vọng sẽ phục hồi mạnh hơn.
“Xét về vị thế giao dịch, có thể thấy rằng các nhà đầu tư, ít nhất là nhóm đầu tư dài hạn, đã gần như cạn dư địa bán khống đồng USD, nên tôi cho rằng việc đặt cược vào xu hướng giảm của đồng tiền này sẽ khó khăn”, ông Dixon cho biết thêm.
Đồng yên Nhật Bản hướng đến mức giảm hằng tháng so với đồng USD vào ngày thứ Sáu, sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) khiến giới giao dịch thất vọng vì không thể hiện lập trường cứng rắn hơn trong định hướng tăng lãi suất.
Tính đến cuối phiên, đồng yên gần như đi ngang trong ngày, nhưng vẫn đang hướng tới tháng mất giá mạnh nhất kể từ tháng 7, khi đồng USD tăng 4,2% so với yên trong tháng này.
Đồng Euro giảm 0,37%, xuống 1,1522 USD, sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 2% trong cuộc họp ngày thứ Năm, đánh dấu 3 kỳ họp liên tiếp không thay đổi chính sách. ECB cho biết, chính sách hiện tại đang ở “vị thế phù hợp” trong bối cảnh rủi ro kinh tế khu vực đang dần giảm bớt. Đồng tiền chung châu Âu đã mất 1,8% trong tháng này, trong khi đồng USD tăng mạnh trên diện rộng.
Đồng bảng Anh cũng giảm 0,14%, xuống 1,3132 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 14-4, khi áp lực chính trị gia tăng xung quanh Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves. So với đồng Euro, đồng bảng Anh đã rơi xuống mức yếu nhất kể từ tháng 5-2023.
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 1-11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.093 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.889 đồng - 26.297 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.077 đồng
|26.347 đồng
|Vietinbank
|25.945 đồng
|26.347 đồng
|BIDV
|26.127 đồng
|26.347 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 27.596 đồng - 30.501 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|29.659 đồng
|31.222 đồng
|Vietinbank
|29.578 đồng
|31.298 đồng
|BIDV
|30.019 đồng
|31.184 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 155 đồng - 171 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|164,76 đồng
|175,22 đồng
|Vietinbank
|165,22 đồng
|176,72 đồng
|BIDV
|167,53 đồng
|174,87 đồng
