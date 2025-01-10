Tỷ giá USD hôm nay (1-10): Đồng USD suy yếu khi nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa gia tăng

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,10%, hiện ở mức 97,81.
|Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch
Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới
Đồng USD giảm giá trong phiên giao dịch ngày thứ Ba sau khi các dữ liệu kinh tế công bố kém khả quan hơn dự báo, trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi nguy cơ chính phủ Mỹ phải đóng cửa, có thể làm gián đoạn việc phát hành báo cáo việc làm phi nông nghiệp hằng tháng trong tuần này.
Ông Eugene Epstein, Giám đốc giao dịch và sản phẩm cấu trúc khu vực Bắc Mỹ tại Moneycorp, New Jersey, nhận định: “Thị trường gần như đã định giá sẵn kịch bản chính phủ đóng cửa”. “Vấn đề là tình trạng này kéo dài bao lâu, chỉ vài ngày như thị trường hiện dự đoán, hay sẽ trở thành một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn”, ông cho biết thêm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba cảnh báo phe Dân chủ tại Quốc hội rằng nếu để chính phủ liên bang đóng cửa, chính quyền của ông sẽ tiến hành những bước đi “không thể đảo ngược”, bao gồm cả việc đình chỉ các chương trình quan trọng đối với họ.
Bộ Lao động và Bộ Thương mại Mỹ cho biết các cơ quan thống kê sẽ ngừng công bố dữ liệu trong trường hợp chính phủ bị đóng cửa một phần, bao gồm cả báo cáo việc làm tháng 9 vốn được theo dõi sát sao.
Bản báo cáo việc làm, dự kiến công bố vào thứ Sáu, có ý nghĩa then chốt đối với quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Việc trì hoãn công bố có thể làm gia tăng biến động thị trường do mức độ bất định trong giới đầu tư cao hơn.
“Lý do là bởi việc chính phủ đóng cửa có thể khiến Fed thiên về lập trường nới lỏng”, ông Elias Haddad, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Brown Brothers Harriman, nhận định trong một báo cáo nghiên cứu. “Nếu việc đóng cửa diễn ra trong thời gian ngắn, Fed có thể bỏ qua. Tuy nhiên, nếu kéo dài hơn hai tuần, rủi ro suy giảm tăng trưởng sẽ lớn hơn và khả năng Fed phải hành động theo hướng hỗ trợ càng cao”.
Thị trường hợp đồng lãi suất Mỹ hiện đang định giá tổng cộng 45 điểm cơ bản cắt giảm lãi suất trong năm nay, nhiều khả năng bắt đầu với mức 25 điểm cơ bản vào tháng 10 và có thể thêm một lần nữa trước khi kết thúc năm.
Trong phiên giao dịch buổi chiều, đồng USD giảm 0,5% so với yên Nhật, xuống 147,85, nối dài đà sụt giảm sau khi Bộ Lao động công bố dữ liệu tuyển dụng và sa thải lao động (JOLTS) với kết quả trái chiều. Tính theo quý, đồng bạc xanh vẫn tăng 2,7%, ghi nhận mức tăng trưởng hàng quý mạnh nhất kể từ tháng 10-2024.
Đồng EUR tăng 0,1% lên 1,1740 USD, song giảm 0,4% trong quý, mức sụt giảm lớn nhất kể từ tháng 10-2024.
Đồng đô la Úc (AUD) tăng 0,6% lên 0,6615 USD sau khi Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), vốn đã hạ lãi suất ba lần trong năm nay quyết định giữ nguyên lãi suất như dự báo. Tính trong quý III, đồng AUD tăng 0,5%.
Đồng bảng Anh tăng 0,1% so với USD, lên 1,3450 USD. Tính theo quý, bảng Anh giảm 2% so với USD, ghi nhận quý tệ nhất kể từ tháng 10 năm ngoái.
|Ảnh minh họa: 24h.com.vn
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 1-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.187 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 23.978 đồng - 26.396 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.176 đồng
|26.446 đồng
|Vietinbank
|26.065 đồng
|26.446 đồng
|BIDV
|26.235 đồng
|26.446 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 28.034 đồng - 30.985 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|30.185 đồng
|31.776 đồng
|Vietinbank
|30.127 đồng
|31.837 đồng
|BIDV
|30.613 đồng
|31.690 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 161 đồng - 178 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|171,53 đồng
|182,43 đồng
|Vietinbank
|174,37 đồng
|184,07 đồng
|BIDV
|174,99 đồng
|181,63 đồng
HUYỀN TRANG