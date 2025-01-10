Tỷ giá USD hôm nay (1-10): Đồng USD suy yếu khi nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa gia tăng

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,10%, hiện ở mức 97,81.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD giảm giá trong phiên giao dịch ngày thứ Ba sau khi các dữ liệu kinh tế công bố kém khả quan hơn dự báo, trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi nguy cơ chính phủ Mỹ phải đóng cửa, có thể làm gián đoạn việc phát hành báo cáo việc làm phi nông nghiệp hằng tháng trong tuần này.

Ông Eugene Epstein, Giám đốc giao dịch và sản phẩm cấu trúc khu vực Bắc Mỹ tại Moneycorp, New Jersey, nhận định: “Thị trường gần như đã định giá sẵn kịch bản chính phủ đóng cửa”. “Vấn đề là tình trạng này kéo dài bao lâu, chỉ vài ngày như thị trường hiện dự đoán, hay sẽ trở thành một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn”, ông cho biết thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba cảnh báo phe Dân chủ tại Quốc hội rằng nếu để chính phủ liên bang đóng cửa, chính quyền của ông sẽ tiến hành những bước đi “không thể đảo ngược”, bao gồm cả việc đình chỉ các chương trình quan trọng đối với họ.

Bộ Lao động và Bộ Thương mại Mỹ cho biết các cơ quan thống kê sẽ ngừng công bố dữ liệu trong trường hợp chính phủ bị đóng cửa một phần, bao gồm cả báo cáo việc làm tháng 9 vốn được theo dõi sát sao.