TXT đang khiến netizen Hàn kinh ngạc vì thành tích tốt đến khó tin: Lọt top cùng BTS và BLACKPINK, đánh bại cả NCT

Tuy nhiên so với BTS và BLACKPINK, sự phát triển của TXT thậm chí còn khiến chủ bài đăng ngạc nhiên hơn: 'TXT cũng thật xuất sắc. Phải nói rằng tôi rất tự hào khi nhìn thấy tên ba nhóm nhạc Kpop này đứng top trong BXH tổng kết năm của Billboard.' Được biết TXT đã có bước phát triển vượt bậc tại thị trường quốc tế trong năm 2021 với album ''The Chaos Chapter: Freeze - TXT' (ca khúc chủ đề: 0X1=Lovesong (I Know I Love You)).

Cụ thể một trong những BXH nổi tiếng nhất của Billboard là Billboard 200 (tính thị trường Mỹ), và ở BXH Billboard 200 Albums Year-end Chart, cũng chỉ có 3 nhóm nhạc Kpop có tên là BTS, BLACKPINK và TXT. Cụ thể thứ hạng như sau:

Hạng 40. BE - BTS

Hạng 113. Map Of The Soul: 7 - BTS

Hạng 197. The Chaos Chapter: Freeze - TXT

Hạng 200. The Album - BLACKPINK

Những cái tên Kpop duy nhất xuất hiện trong BXH Billboard 200 Albums Year-end Chart

Nhiều Knet đã rất bất ngờ khi họ nghĩ rằng các nhóm nhỏ của NCT mới là những nhóm nhạc có album bán chạy hơn, tuy nhiên album của NCT không lọt vào BXH 200 Albums Year-end Chart của Billboard. Còn nếu xét đến BXH World Album Artists (không tính nghệ sĩ Mỹ) thì NCT xếp No.5, vẫn bị TXT vượt qua ở No.3.

Sự phát triển của TXT được đánh giá là có phần âm thầm và lặng lẽ hơn, tuy nhiên nhóm vẫn đang là cái tên nổi bật trên trường quốc tế, xét đến việc đây mới chỉ là năm thứ 2 trong sự nghiệp của nhóm. Qua đó một số Knet cho rằng có vẻ như Big Hit vẫn làm rất tốt với nhóm nhạc thế hệ sau này dù trước đó nhiều người lo ngại rằng TXT sẽ 'flop' vì đứng dưới cái bóng quá lớn của BTS.

'The Chaos Chapter: Freeze - TXT' là album duy nhất phát hành năm 2021 của Kpop góp mặt trong BXH 200 Albums Year-end 2021 của Billboard.

Màu sắc âm nhạc và concept của TXT không những khác biệt với đàn anh mà còn khác biệt với phần còn lại của các nhóm nhạc thế hệ mới, chính vì vậy các ca khúc của họ cũng được đánh giá rất cao và thường xuyên lọt vào các BXH bài hát Kpop hay nhất năm 2021 do các nhà phê bình âm nhạc lựa chọn. Năm 2021 này, 3 bài hát của nhóm nhận được nhiều lời khen có cánh nhất từ giới phê bình là ' 0X1=Lovesong (I Know I Love You)', 'LO$ER=LO♡ER' và 'Anti-Romantic'.