Twitter sắp cho phép chỉnh sửa tweet, người dùng Blue có thể trải nghiệm sớm

Trong bản demo của tính năng này trên ứng dụng Twitter, người dùng có thể nhấp vào nút chi tiết của một tweet để xem mục Edit Tweet (sửa tweet), kết hợp với Delete Tweet (xóa tweet) đã có sẵn, Pin to Profile (ghim vào hồ sơ), Change who can reply (thay đổi người có thể trả lời) và Add/remove from Lists options (Thêm/loại bỏ khỏi các tùy chọn Danh sách).