TWICE: Vượt qua lời nguyền 7 năm, đỉnh cao vẫn chưa dừng lại

Năm 2025 chứng kiến sức mạnh bền bỉ của chín cô gái vàng, với loạt hit Billboard, những tour diễn thế giới cháy vé và trên hết là sự gắn kết, khẳng định vị thế.

Sức mạnh âm nhạc và sân khấu không ngừng lớn mạnh

Trong thế giới K-pop, số bảy từ lâu đã gắn liền với những điều không may mắn. "Lời nguyền 7 năm" - thuật ngữ quen thuộc trong ngành - xuất phát từ thực tế rằng tuổi thọ trung bình của một nhóm nhạc thần tượng thường chỉ kéo dài khoảng bảy năm, trùng với thời hạn hợp đồng tiêu chuẩn giữa nghệ sĩ và công ty quản lý. Sau cột mốc này, không ít nhóm đối mặt với nguy cơ tan rã, mất thành viên hoặc chật vật níu giữ hào quang thuở ban đầu. Khi các thần tượng debut ở độ tuổi cuối thiếu niên hoặc đầu đôi mươi, hình ảnh non trẻ dần phai mờ theo thời gian. Nhiều người trong số họ chọn lối rẽ sang hoạt động solo hoặc theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, xa rời bản sắc nhóm đã từng gắn bó.

TWICE đã lật ngược định kiến đó một cách ngoạn mục. Gần một thập kỷ sau ngày ra mắt, năm 2025 đánh dấu hành trình chinh phục đỉnh cao của nhóm. Mini-album thứ 14 mang tên "Strategy", phát hành cuối năm 2024, đã xuất sắc ra mắt ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Billboard 200 - album thứ sáu liên tiếp của nhóm lọt vào top 10, một thành tích đáng nể với bất kỳ nhóm nhạc nữ K-pop nào.

Sự kết hợp tinh tế giữa electropop, R&B và bubblegum pop trong ca khúc chủ đề, đặc biệt là màn hợp tác cùng rapper đình đám người Mỹ Megan Thee Stallion, đã chứng minh khả năng biến hóa linh hoạt và không ngừng làm mới mình của TWICE.

Sức hút mãnh liệt ấy còn được nhân lên trên những sân khấu bùng nổ toàn cầu. Chuyến lưu diễn thế giới "Ready to Be", khép lại vào giữa năm 2024, đã chinh phục 5 châu lục với 51 đêm diễn, thu hút tới 1,5 triệu khán giả và mang về doanh thu ấn tượng 78,4 triệu USD. TWICE làm nên lịch sử khi trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên cháy vé hàng loạt sân vận động danh tiếng như SoFi Stadium (Los Angeles), MetLife Stadium (New York) và Marvel Stadium (Melbourne).

Chưa dừng lại, họ còn được vinh danh khi trở thành khách mời đặc biệt trong tour diễn "Music of the Spheres" của Coldplay tại Seoul vào cuối năm - một bước tiến khẳng định vững chắc vị thế toàn cầu. Tại Nhật Bản, tầm ảnh hưởng của TWICE vẫn giữ vững ngôi vương, liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng và chinh phục trái tim giới trẻ, với các thành viên Tzuyu, Sana và Mina luôn góp mặt trong top những thần tượng được yêu thích nhất.

Bí quyết phá vỡ "lời nguyền": Đoàn kết và bản sắc

Sự bền bỉ và thành công liên tục của TWICE trở nên nổi bật hơn cả khi đặt cạnh thực tế nhiều nhóm nhạc thần tượng khác thường đối mặt với những thay đổi chóng vánh, đánh mất ánh hào quang hoặc trở thành "cái bóng" của chính mình chỉ sau vài năm hoạt động. Trong khi nhiều nhóm phải dựa vào một vài thành viên chủ chốt để duy trì sức hút, TWICE lại ghi dấu bằng sự tỏa sáng đồng đều của cả chín thành viên.

Quan trọng hơn hết, TWICE luôn ưu tiên hoạt động nhóm, xây dựng một bản sắc tập thể bền chặt và hiếm có. Minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết ấy là việc các thành viên chỉ bắt đầu thảo luận về hoạt động solo sau khi đã đồng lòng gia hạn hợp đồng.

Từ lần đầu tiên ra mắt vào tháng 10/2015, TWICE đã liên tiếp tạo nên những bản hit đình đám như "Like Ooh-ahh," "Cheer Up," "TT," "KNOCK KNOCK," "Signal," "Likey," "Heart Shaker," "What is Love?" "Dance The Night Away" và "Fancy", khẳng định vị thế "cường quốc" âm nhạc không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên trường quốc tế.

Thành tựu của họ ấn tượng ở mọi phương diện: hơn 10 triệu album bán ra tại Hàn Quốc và Nhật Bản, hơn 20 MV vượt mốc 100 triệu lượt xem, cùng kỷ lục là nghệ sĩ nước ngoài đạt cột mốc trình diễn tại Tokyo Dome trong thời gian ngắn nhất.

Đỉnh cao thành công còn được thể hiện qua những màn trình diễn lịch sử tại các sân vận động lớn ở Bắc Mỹ - một kỳ tích chưa từng có đối với một nhóm nhạc nữ K-pop. Với biệt danh dễ thương "Pretty Girl Next to Pretty Girl" và tên gọi trìu mến "Teudungi" từ những ngày đầu, TWICE đã tạo dựng một bản sắc riêng biệt, chân thành và có sức lan tỏa mạnh mẽ trên toàn cầu.

Khả năng duy trì sự quyến rũ, thích ứng xu hướng âm nhạc nhưng vẫn giữ vững bản sắc cốt lõi, cùng tinh thần phát triển đồng hành, chính là những yếu tố tạo nên sự khác biệt không thể sao chép của TWICE.

Trong một thế giới nơi "lời nguyền 7 năm" từng được xem là dấu chấm hết cho hành trình của nhiều thần tượng, TWICE đang viết nên một câu chuyện khác biệt: một câu chuyện về sự trường tồn, tiến hóa không ngừng và thống trị vững vàng. Và khi năm 2025 tiếp tục mở ra, một điều đã trở nên rõ ràng: TWICE không chỉ đang tồn tại - họ vẫn đang ngự trị trên đỉnh cao.