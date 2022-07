TWICE tiết lộ về mặt trái của sự nổi tiếng: Ám ảnh với fan cuồng, lịch trình dày đặc

Bất chấp những khó khăn mà TWICE phải chịu đựng với lịch trình dày đặc, các thành viên luôn đảm bảo dành thời gian để chăm sóc sức khỏe của mình​​​​​​​.

Lịch trình của TWICE quá bận rộn đến nỗi như không có điểm kết thúc.

Bên cạnh đó, điều quan trọng nhất là các thành viên luôn sẵn sàng chăm sóc lẫn nhau để đảm bảo cả nhóm luôn khoẻ mạnh. Momo chia sẻ rằng khi các cô nàng làm việc, tuỳ thuộc vào thời gian mà sẽ có thành viên tràn đầy năng lượng hơn những người khác. Chính những thành viên này sẽ là "pin" sạc điện, giúp cho cả nhóm có trạng thái tốt hơn.



"Khi tôi mệt mỏi và không ở trạng thái tốt nhất, các thành viên thực sự khiến tôi cười rất nhiều. Chỉ cần nói chuyện với họ, tôi sẽ có thêm năng lượng. Và ngược lại khi họ mệt mỏi, tôi sẽ cố gắng làm cho họ cười." - Momo



Mina còn nhấn mạnh thêm rằng, sự ủng hộ và đồng hành của TWICE là lý do duy nhất để cô nàng có động lực trải nghiệm thêm nhiều điều mới: "Tôi là người thường thích ở một mình nhưng các thành viên thực sự đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhờ có TWICE, tôi đã trải nghiệm những điều mà cho rằng bản thân sẽ không thể làm. Ví dụ tôi đã thử chơi trượt nước hoặc thử các món ăn ngon tuyệt." Đó cũng là cảm nhận của Nayeon khi nữ idol chia sẻ về các khó khăn mà mình gặp phải và cách mà cô nàng vượt qua nhờ lời khuyên và sức mạnh từ các thành viên khác.



Sau ánh hào quang trên sân khấu, các nghệ sĩ phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn. Tuy nhiên nhờ ý chí và sự gắn kết cùng nhau, các thành viên sẽ luôn có cách để vượt qua thử thách này. TWICE đang sắp sửa kỉ niệm năm thứ 7 ra mắt và các cô gái nhà JYP vẫn đang không ngừng toả sáng.



