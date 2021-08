TWICE tiếp tục đạt được một cột mốc khác trong sự nghiệp âm nhạc của mình!

Trước đó, những MV đã đạt được thành tích này bao gồm: "Like Ooh Ahh", "Cheer Up", "TT," "Likey", "Heart Shaker", "What is Love?", "Yes or Yes", "Fancy", "Feel Special ", và "I Can't Stop Me". Với thành tích trên, TWICE mở rộng kỷ lục là nhóm nhạc nữ có nhiều MV đạt trên 300 triệu view trên nền tảng Youtube. Nhóm cũng cùng Black Pink và BTS tham gia câu lạc bộ những nhóm nhạc Hàn Quốc có 3 MV trong cùng một năm đạt trên 300 triệu view.