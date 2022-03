TWICE nhảy See Tình cực khớp nhưng ánh mắt netizen lại va vào 1 thành viên BTS!

Cùng với sự phổ biến của TikTok, người hâm mộ giờ đây đã không còn ngạc nhiên nữa khi càng ngày lại càng có nhiều idol Kpop "đu" theo các xu hướng, các ca khúc nhạc Việt trên nền tảng này.

Mới đây, đoạn video 3 cô nàng TWICE là Chaeyoung, Sana, Nayeon nhảy trên nền nhạc See Tình của Hoàng Thùy Linh đã lọt xu hướng TikTok. Các cô nàng vừa xinh đẹp lại nhảy cực mướt khiến cư dân mạng cực kì thích thú.