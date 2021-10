TWICE hát live mừng kỷ niệm debut, Jeongyeon tái xuất gầy thần tốc

Ngày 20/10, TWICE có buổi phát sóng kỷ niệm 6 năm debut mang tên H6me Party with 6NCE. Tại chương trình, nhiều content thú vị diễn ra, tạo nên một không gian ấm cúng, gắn kết giữa các thành viên nhóm nữ nhà JYP.

