TWICE có hát nhép tại concert Mỹ hay không, xem fancam này là biết!

Trưa ngày 16/2 (giờ Việt Nam), buổi biểu diễn đầu tiên trong chuyến lưu diễn TWICE 4TH WORLD TOUR 'III' của TWICE đã chính thức được tổ chức tại Los Angeles, Mỹ. Đây là đêm diễn đầu tiên TWICE xuất hiện với đầy đủ đội hình 9 thành viên, bao gồm cả Jeongyeon. Trước đó, TWICE đã có 2 đêm concert mở màn rất thành công tại Seoul, Hàn Quốc nhưng chỉ với sự góp mặt của 8 thành viên.



TWICE vốn là nhóm nhạc không được đánh giá cao về vocal và nhiều lần bị "vạch trần" hát nhép. Nếu bạn tò mò rằng TWICE có thực sự hát live trong concert solo của nhóm không thì 1 fancam ghi lại sân khấu biểu diễn I Can't Stop Me của nhóm nữ nhà JYP tại đêm diễn ở Mỹ sẽ hé lộ tất cả.