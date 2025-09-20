Tuyệt chiêu giúp Madonna tự tin khoe dáng gợi cảm tuổi 67

Hình ảnh mới nhất của Madonna trong bộ váy ren xuyên thấu hồng pastel đã khiến cộng đồng mạng ''dậy sóng''. Ở tuổi 67, nữ hoàng nhạc Pop vẫn giữ được vóc dáng gợi cảm, thần thái quyến rũ và làn da căng mịn, bất chấp thời gian. Đằng sau diện mạo rực rỡ của Madonna là một quá trình chăm sóc cơ thể, nhan sắc và tinh thần kỷ luật cao.

1. Chế độ ăn uống khoa học - bí quyết trẻ lâu từ bên trong

Madonna áp dụng chế độ ăn macrobiotic - một phương pháp ăn uống cân bằng có nguồn gốc từ Nhật Bản. Thực đơn của cô ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh, rong biển, đậu phụ và cá, đồng thời hạn chế tối đa thịt đỏ, đường tinh luyện, sữa và các món chế biến sẵn.

Ngôi sao cho biết cô không bao giờ ăn quá no mà chỉ duy trì lượng thức ăn vừa đủ để giữ năng lượng ổn định. Thói quen này không chỉ giúp Madonna giữ được vòng eo săn chắc mà còn hỗ trợ hệ tiêu hóa, cải thiện làn da và làm chậm quá trình lão hóa.

2. Tập luyện hàng ngày - chìa khóa để cơ thể săn chắc

Dù lịch trình dày đặc, Madonna vẫn luôn dành ít nhất 1 giờ mỗi ngày cho việc tập luyện. Cô kết hợp nhiều bộ môn khác nhau như yoga, pilates để duy trì sự dẻo dai, cân bằng tinh thần, siết cơ lõi và giữ dáng thanh mảnh. Boxing và tập tạ nhẹ giúp tăng sức bền, cơ bắp săn chắc.

Khiêu vũ là niềm đam mê gắn liền với sự nghiệp của Madonna, vừa giúp đốt calo vừa mang lại cảm giác hạnh phúc. Nữ hoàng nhạc Pop quan niệm: ''Cơ thể là một cỗ máy, phải rèn luyện thường xuyên để vận hành trơn tru''.

3. Chăm sóc da tỉ mỉ - chống lão hóa từ sớm

Làn da căng bóng của Madonna là nhờ thói quen dưỡng da tỉ mỉ, ưu tiên các sản phẩm chống oxy hóa, giàu collagen và peptide. Bên cạnh đó, Madonna thường xuyên dùng mặt nạ cao cấp, massage da mặt và kết hợp công nghệ thẩm mỹ hiện đại như laser trẻ hóa hay liệu pháp oxy để kích thích tái tạo tế bào. Đặc biệt, Madonna luôn thoa kem chống nắng mỗi ngày, yếu tố then chốt giúp ngăn ngừa nếp nhăn và đốm nâu.

4. Giữ tinh thần trẻ trung - bí mật của năng lượng tỏa sáng

Madonna tin rằng nhan sắc chỉ thực sự rực rỡ khi được nuôi dưỡng từ tinh thần khỏe mạnh. Cô duy trì thói quen thiền, đọc sách và sáng tác nhạc để làm mới tâm hồn. Việc luôn khát khao học hỏi, thử thách bản thân và không ngừng sáng tạo đã giúp Madonna giữ được tinh thần trẻ trung như tuổi đôi mươi.

5. Ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng

Giấc ngủ là ''liệu pháp làm đẹp'' được Madonna đặc biệt coi trọng. Cô đảm bảo ngủ ít nhất 7-8 tiếng mỗi đêm và tránh thức khuya. Bên cạnh đó, ngôi sao kiểm soát căng thẳng bằng cách tập thở, yoga và dành thời gian cho gia đình.

Thu Vân