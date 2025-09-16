Tuyệt chiêu giữ tinh thần khi xin việc mãi mà không ai gọi

Nếu bạn đang thấy mệt mỏi, chán nản thì đừng để cảm xúc đó “đè” mình xuống. Dưới đây là vài cách để giữ tinh thần vững khi xin việc mãi mà không ai gọi, cùng tham khảo và áp dụng nhé.
Đừng để chuyện không ai gọi làm bạn nghi ngờ giá trị bản thân
Không ai gọi phỏng vấn khi tìm việc làm ở TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương… không có nghĩa là bạn dở hay bạn không có giá trị gì. Đừng tự đánh đồng chuyện đó với năng lực của bản thân. Đôi khi lý do đơn giản chỉ là nhà tuyển dụng đang tìm một người có chút kinh nghiệm khác bạn hoặc họ nhận quá nhiều hồ sơ nên không thể đọc hết từng cái một. Thế nên, đừng vội thất vọng. Cơ hội phù hợp rồi sẽ tới, miễn là bạn vẫn tiếp tục cố gắng và tin vào chính mình.
Xem lại CV và thư xin việc, biết đâu vấn đề nằm ở đó
Đôi khi không phải bạn không đủ năng lực mà là cách bạn thể hiện trên CV chưa kể đúng chuyện về mình. Viết CV, viết thư xin việc là một kỹ năng mà kỹ năng thì đâu phải ai mới bắt đầu cũng giỏi. Nếu bạn đã gửi hồ sơ đi nhiều nơi mà vẫn chưa có phản hồi, thử dừng lại một chút, xem lại cách mình viết. Có thể cần chỉnh sửa vài chỗ, làm nổi bật hơn phần kinh nghiệm hoặc viết lại phần giới thiệu mang đậm cá tính của bạn hơn. Đôi khi chỉ cần thay đổi một chút thôi là cả cách nhà tuyển dụng nhìn bạn cũng khác hẳn rồi đó.
Đặt mục tiêu nhỏ mỗi ngày
Thay vì cứ ngồi đó lo “Bao giờ mới có việc đây?”, bạn thử chia nhỏ quá trình tìm việc. Ví dụ, hôm nay tìm 2–3 công ty phù hợp, mai chỉnh lại CV cho rõ ràng hơn, cuối tuần thì viết vài thư xin việc thật tử tế. Mỗi việc nhỏ hoàn thành sẽ giúp bạn thấy mình đang tiến lên, chứ không phải bị mắc kẹt.
Đừng xem thường mấy bước bé bé đó bởi nó sẽ giữ cho bạn có cảm giác chủ động, đỡ stress hơn và vẫn đi đúng hướng. Tìm việc là cả một hành trình, không cần lúc nào cũng chạy nước rút đâu.
Học thêm một kỹ năng nhỏ vừa hay, vừa có ích
Nếu đang rảnh rỗi và thấy mình cứ xin việc mãi mà không ai gọi thì sao không tranh thủ học thêm gì đó nhẹ nhàng? Không cần cao siêu đâu, chỉ cần học một chút Excel, cách viết email chuyên nghiệp, làm CV bằng Canva hay ôn lại vài mẫu câu tiếng Anh giao tiếp… cũng đủ khiến bạn cảm thấy mình đang làm gì đó có ích. Vừa đỡ cảm giác mình đang vô dụng, vừa tăng cơ hội khi đi phỏng vấn sau này. Biết đâu, chính kỹ năng nhỏ đó lại là điểm cộng khiến nhà tuyển dụng chú ý đến bạn hơn?
Tâm sự với bạn bè hoặc người thân, đừng ôm hết một mình
Đừng giữ hết cảm giác chán nản trong lòng. Càng giấu, càng nghĩ lung tung, rồi tự làm mình mệt mỏi thêm. Hãy thử kể với một người bạn thân hoặc ai đó trong gia đình mà bạn tin tưởng về chuyện chưa tìm được việc làm. Nói ra rồi bạn sẽ tự nhiên thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Có khi họ không giúp được gì cụ thể nhưng một câu “Tớ tin cậu” hay “Cố lên, rồi sẽ ổn thôi” cũng đủ để bạn có thêm động lực tiếp tục cố gắng.
Tránh so sánh mình với người khác vì mỗi người có hành trình khác nhau
Ai cũng có con đường riêng của mình, đừng lấy bước đi của người khác làm thước đo cho mình. Việc so sánh chỉ làm bạn thêm áp lực, tự ti và mệt mỏi hơn thôi. Thay vì nhìn sang bên, hãy tập trung vào hành trình của chính bạn, từng bước một. Chậm mà chắc còn hơn chạy theo rồi hụt hơi, đúng không?
Tin rằng cơ hội phù hợp đang đến, chỉ là chưa tới lượt bạn thôi
Xin việc mãi mà không ai gọi không phải là cảm giác dễ chịu nhưng hãy nghĩ rằng công việc đúng với bạn vẫn đang ở đâu đó, có thể chưa xuất hiện ngay nhưng nó đang đến rất gần. Giống như xe buýt, không phải chuyến nào cũng dành cho mình nhưng rồi sẽ có một chuyến vừa vặn, mở cửa đón bạn lên. Việc của bạn bây giờ là tiếp tục chuẩn bị, tiếp tục cố gắng. Khi bạn sẵn sàng và cơ hội vừa vặn xuất hiện, hai bên sẽ “gặp” nhau đúng lúc. Tin vào điều đó và đừng bỏ cuộc nhé.