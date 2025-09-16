Tuyệt chiêu giữ tinh thần khi xin việc mãi mà không ai gọi

Nếu bạn đang thấy mệt mỏi, chán nản thì đừng để cảm xúc đó “đè” mình xuống. Dưới đây là vài cách để giữ tinh thần vững khi xin việc mãi mà không ai gọi, cùng tham khảo và áp dụng nhé.

Đừng để chuyện không ai gọi làm bạn nghi ngờ giá trị bản thân

Không ai gọi phỏng vấn khi tìm việc làm ở TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương… không có nghĩa là bạn dở hay bạn không có giá trị gì. Đừng tự đánh đồng chuyện đó với năng lực của bản thân. Đôi khi lý do đơn giản chỉ là nhà tuyển dụng đang tìm một người có chút kinh nghiệm khác bạn hoặc họ nhận quá nhiều hồ sơ nên không thể đọc hết từng cái một. Thế nên, đừng vội thất vọng. Cơ hội phù hợp rồi sẽ tới, miễn là bạn vẫn tiếp tục cố gắng và tin vào chính mình.