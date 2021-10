Tuyến xe buýt điện thông minh đầu tiên của VinBus bắt đầu lăn bánh tại Phú Quốc

Tần suất hoạt động của VinBus là 30 phút/chuyến, đặc biệt sẽ hoạt động xuyên suốt từ 8h30 sáng hôm trước đến 2h30 ngày hôm sau, giúp du khách thoải mái khám phá “thành phố không ngủ” Grand World và hàng loạt tiện ích đẳng cấp của Phú Quốc United Center như: Corona Casino, công viên chủ đề VinWonders, vườn thú bán hoang dã Vinpearl Safari, sân golf 18 lỗ tiêu chuẩn quốc tế Vinpearl Golf,…

VinBus là mẫu xe buýt điện thông minh đầu tiên của Việt Nam do Công ty VinFast sản xuất và VinBus vận hành. Xe sử dụng năng lượng sạch, không phát khí thải, không gây ô nhiễm tiếng ồn, di chuyển êm ái mang lại cho hành khách sự thoải mái, khắc phục hiện tượng say xe hay khó chịu trong suốt hành trình. Là dòng buýt điện thông minh, VinBus trang bị: Hệ thống tự động kiểm soát hành vi của người lái, cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn; Chế độ tự động hạ thấp thân xe khi lên xuống phù hợp với người già, trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ mang thai…; WiFi miễn phí, cổng sạc USB, màn hình giải trí và hệ thống camera an ninh và kiểm soát hành trình...