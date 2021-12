Tuyển Việt Nam vs Lào: Khởi đầu chiến thắng!

Tuyển Việt Nam cần một trận thắng đẹp để giải tỏa tâm lý sau chuỗi trận không tốt vừa qua, qua đó có sự khởi đầu thuận lợi cho chiến dịch AFF Cup 2020.

Cần nhắc lại rằng cũng với trận thắng ra quân trước Lào cách đây 3 năm ở AFF Cup 2018, giúp thầy trò HLV Park Hang Seo tiến thẳng tới ngôi vô địch sau 10 năm chờ đợi.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam:

Tấn Trường, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Thành Chung, Văn Thanh, Hồng Duy, Tuấn Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, Phan Văn Đức, Tiến Linh.

Video hành trình vô địch AFF Cup 2018 của tuyển Việt Nam:

Song Ngư