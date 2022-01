Tuyển Việt Nam: Tưởng thách thức lại hóa... thong dong

Chính vì ít nặng nề về kết quả, nên việc Văn Toàn và đặc biệt Hoàng Đức dương tính với Covid-19 và có thể hội quân muộn, thậm chí chỉ trở lại ở trận đấu với Trung Quốc cũng không làm chiến lược gia người Hàn Quốc quá khó khăn ở thời điểm hiện tại.

Tất nhiên nói như thế chẳng có nghĩa HLV Park Hang Seo quá thong dong, bởi ít nhiều thuyền trưởng người Hàn Quốc cũng phải toan tính hay đặt nền móng cho tương lai tuyển Việt Nam với những thử nghiệm về nhân sự bên cạnh bài toán cần phải xử lý cho hàng phòng ngự, hàng công đến lối chơi...

Đây mới là điều khiến HLV Park Hang Seo phải đau đầu, còn kết quả ở trận đấu với Australia xem ra cứ... thong dong mà thử.

Video tuyển Việt Nam 2-3 Trung Quốc:

Xuân Mơ