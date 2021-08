Tuyển Việt Nam: Trong cái khó ló ra... chiêu của thầy Park

Các tân binh như Tiến Anh, Tuấn Tài và đặc biệt Tuấn Hải thực sự đang tạo ra nhiều hy vọng sau những gì thể hiện trong quãng thời gian tập trung hay ở trong 2 trận đấu với U23 Việt Nam.

Tất nhiên sẽ là khó khăn, và đối mặt với chỉ trích nếu sử dụng các tân binh và không đáp ứng được sự kỳ vọng, nhưng bao giờ cũng vậy cần phải thử lửa mới ra được kết quả cuối cùng hay ít nhất rút ra các bài học sau này.

Càng là cơ hội khi có cớ để đổ lỗi nếu thất bại vì tuyển Việt Nam không phải mạnh nhất, chưa nói chủ nhà Saudi Arabia thực sự vượt trội so với đoàn quân áo đỏ.

Vậy thì nên thử, để biết đâu sau này không gặp khó nếu như một trụ cột nào đó chấn thương vào phút chót như Bùi Tiến Dũng chẳng hạn.

Mai Anh