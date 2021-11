Tuyển Việt Nam triệu tập Hùng Dũng: Thầy Park cao tay?

Tính toán của HLV Park Hang Seo về cơ bản là khá giống với những gì mà thuyền trưởng người Hàn Quốc từng làm với các học trò khác, nhưng riêng với Hùng Dũng lại phải khác.

Vị trí, vai trò của tiền vệ đang khoác áo Hà Nội FC ở tuyển Việt Nam chắc chắn là quan trọng, cần thiết nên thuyền trưởng người Hàn Quốc mong mỏi Hùng Dũng trở lại hơn ai hết.

Vấn đề là gọi Hùng Dũng lên tuyển Việt Nam nhằm tạo điều kiện chăm sóc y tế hay bất cứ tính toán gì khác về tâm lý thì được, nhưng hãy loại trừ ra phương án sử dụng tiền vệ này nếu chưa sẵn sàng. Bởi vì bài học Văn Hậu, Đình Trọng vẫn còn vô cùng nóng hổi, dù HLV Park Hang Seo có thể chỉ "vô tình" khiến 2 cầu thủ này gập ghềnh hơn khi trở lại sau chấn thương.

Video tuyển Việt Nam 1-3 Oman (Nguồn FPT Play):

M.A