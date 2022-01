Tuyển Việt Nam: Thầy Park thay bình mới, hãy thêm cả... rượu mới

Nhưng nói thế chẳng có nghĩa thuyền trưởng người Hàn Quốc không thể thay đổi đối với đội nhà bởi những sự bổ sung mới đây về cơ bản đủ cho chiến lược gia của tuyển Việt Nam... thử.

Bởi với vị trí thủ môn Văn Hoàng cần được tạo cơ hội xuất trận, cùng lúc phía trên với những bộ sung của Hữu Tuấn, Đức Chiến, Quang Vinh, Trọng Long, Văn Đô.... hay một vài cái tên cũ chưa, ít ra sân là Thanh Bình, Xuân Mạnh dư sức để HLV Park Hang Seo xếp bài.

Một trận đấu mà tỉ số không còn quá quan trọng, cũng như chỉ là “nháp”, làm nóng cho cuộc đối đầu với Trung Quốc sau đó ít ngày xem ra HLV Park Hang Seo cần tự tin thay đổi mạnh cho đội nhà, hơn là dè dặt thử nghiệm như trước đây.

Nói một ngắn gọn, trong thời điểm hiện tại HLV Park Hang Seo vốn đã đổi bình thì cũng nên... thử rượu mới, và biết đầu từ đây sẽ tạo ra một tuyển Việt Nam khác biệt hơn sau một thời gian rất ì như đã thấy. Thử đi thôi, HLV Park Hang Seo.

Mai Anh