Tuyển Việt Nam: Thầy Park kiếm tìm đôi cánh thiên thần

Trong khi đó biên trái vào lúc này cũng có vài cái tên nên được thuyền trưởng người Hàn Quốc thử nghiệm và đáng chú ý nhất là Lê Văn Xuân, một cầu thủ cũng trưởng thành từ Hà Nội FC như Đoàn Văn Hậu.

Cầu thủ chạy cánh vốn thuộc quân số U23 Việt Nam này chưa có nhiều cơ hội ra sân vì ít tuổi đời, kinh nghiệm... nhưng nếu được trao gửi niềm tin có thể sẽ khá. Hoặc chí ít cũng học hỏi thêm nhiều điều nhằm phục vụ cho SEA Games sắp tới.

Trong một trận đấu được coi “nháp” cho cuộc đối đầu với Trung Quốc, hay hướng đến tương lai thì sẽ rất tiếc nếu HLV Park Hang Seo không sửa và thay đổi cho đôi cánh của tuyển Việt Nam - vốn từng rất thành công dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc.

Xuân Mơ