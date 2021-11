Tuyển Việt Nam: Thầy Park hứa và giờ là bắt tay vào làm...

HLV Park Hang Seo vẫn giữ sự thận trọng cho riêng mình nên không dám sử dụng, hay chấp nhận cả những sai lầm từ các cầu thủ trẻ, tân binh. Đó là lý do khiến câu chuyện ông thầy người Hàn Quốc bảo thủ một lần nữa lại được xới lên như đã thấy.

Chỉ mong rằng lần này sẽ khác, bởi HLV Park Hang Seo bị đặt vào thế không thể không thay đổi. Thầy Park cũng cần chuẩn hành trang mới sau quãng thời gian quá chắc chắn nhằm hướng đến thành công hơn trong tương lai.

Đương nhiên, thầy trò tuyển Việt Nam lẫn người hâm mộ cần chấp nhận một vài thất bại hay sai lầm nữa để đổi khác. Còn cứ muốn thắng hết tất cả các trận đấu tới đây, xem ra lại chỉ là hy vọng rồi thất vọng.

Mai Anh