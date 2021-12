Tuyển Việt Nam: Thầy Park hết bài, vì sao đối thủ vẫn phải ngán?

Hiểu nhau và ăn ý trên sân rõ ràng vượt trội so với các đội bóng khác vốn đang loay hoay với trào lưu nhập tịch, hoặc quá khác biệt về trình độ để tuyển Việt Nam là không dễ bị đánh bại.

Nhưng điều quan trọng nhất để tuyển Việt Nam hay HLV Park Hang Seo dù bị bắt bài nhưng không dễ đánh bại ấy vẫn nằm ở chất lượng con người mà thuyền trưởng người Hàn Quốc đang có trong tay.

Với tầm châu lục thì chưa nói, nhưng ở cấp độ khu vực những Quang Hải, Công Phượng, Tiến Linh... là sự thèm muốn của bất cứ đội bóng nào nên khi tuyển Việt Nam dốc toàn lực, tung hết tất cả vào sân cả Đông Nam Á vẫn phải dè chừng.

Vẫn lo khi tuyển Việt Nam hết bài, nhưng với AFF Cup 2020 đang diễn ra tệ lắm thầy trò HLV Park Hang Seo cũng vào chung kết.

Xuân Mơ