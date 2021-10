Tuyển Việt Nam: Thầy Park hãy giữ Tuấn Anh làm... của để dành

Ngoài tính toán về chiến thuật, giữ chân cho Tuấn Anh vì chuyên môn ra, thuyền trưởng người Hàn Quốc có lẽ cũng cần giữ tiền vệ người Thái Binh cho tương lai mà cụ thể với AFF Cup thì hơn.

Nên giữ cho AFF Cup bởi đây là đấu trường phù hợp với một cầu thủ liên tục chấn thương trong chiều dài của sự nghiệp, và ngoài ra ở tuyển Việt Nam lúc này ở nhóm các cầu thủ ngôi sao thì Tuấn Anh vẫn chưa có bất cứ vinh quang nào cùng đội nhà.

Tuấn Anh đã bỏ lỡ chiến tích Thường Châu, không thể vô địch AFF Cup 2018 hay SEA Games... nếu chấn thương nữa và ngồi ngoài ở giải đấu tới, thực sự đáng tiếc.

Vậy nên, hãy để dành Tuấn Anh cho AFF Cup 2020 thôi thầy Park.

Xuân Mơ