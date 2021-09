Tuyển Việt Nam: Thầy Park dùng chiêu gì để xé lưới Saudi Arabia

Tuyển Việt Nam hay hàng công mà HLV Park Hang Seo đang có trong tay chắc chắn ổn hơn so với đội bóng cùng khu vực, chưa kể chiến lược gia người Hàn Quốc còn sở hữu vũ khí khác từ Quang Hải, Xuân Trường hay Hoàng Đức.

Nói rõ hơn, để hoàn thành mục tiêu ghi bàn vào lưới Saudi Arabia xem ra HLV Park Hang Seo đợi đến các tình huống bóng chết như sút phạt trực tiếp, góc... vốn mang về khá nhiều pha lập công cho tuyển Việt Nam suốt 4 năm qua.

Nhập cuộc thận trọng, tự tin triển khai tấn công nhanh khi có bóng là việc của các cầu thủ cần phải làm để tìm kiếm cơ hội từ chấm đá phạt. Và khi đó mục tiêu ghi bàn vào lưới Saudi Arabia rồi tính chuyện chiến thắng hay có 1 điểm sẽ dễ dàng hơn.

Mai Anh