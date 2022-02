Tuyển Việt Nam: Thấy gì qua những phép thử của thầy Park

Tương tự thế với Việt Anh, trung vệ có chiều cao lý tưởng nhất tuyển Việt Nam thuộc biên chế Hà Nội FC không được ông thầy người Hàn Quốc đặt niềm tin, và chỉ trở lại khi HLV Park Hang Seo bí bách với hàng thủ vắng Quế Ngọc Hải, Liễu Quang Vinh trước khi đấu Trung Quốc ít ngày.

Không chỉ có vậy, với việc một vài cái tên mới vẫn chưa được thử nghiệm ở các trận đã qua như Hữu Tuấn chẳng hạn cũng là một điều khá tiếc đối với ông thầy người Hàn Quốc.

Nhưng dù vậy, với những thử nghiệm tương đối thành công vừa qua với tuyển Việt Nam sẽ mở ra cơ hội, hay là động lực cho HLV Park Hang Seo tự tin, mạnh dạn hơn cho chặng đường phía trước với cuộc cách mạng về nhân sự cho đội nhà thay vì bảo thủ như đã từng.

Your browser does not support the video tag.

Xuân Mơ