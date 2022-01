Tuyển Việt Nam: Thấp thỏm cuộc cách mạng của thầy Park

HLV Park Hang Seo đã thay đổi



Sau thất bại của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020, mong muốn nhìn thấy HLV Park Hang Seo thay đổi từ người hâm mộ, giới chuyên môn rốt cuộc cũng đã đến.



Thuyền trưởng người Hàn Quốc công bố danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận gặp Australia, Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2022 với rất nhiều cái tên mới.

HLV Park Hang Seo thay đổi

Cụ thể so với danh sách đăng ký tham dự AFF Cup 2020, HLV Park Hang Seo thay tới 9 cầu thủ, trong đó đáng chú ý thuyền trưởng tuyển Việt Nam gọi lên thêm 4 cái tên thuộc lứa U23 nhằm hướng đến SEA Games 31.



Việc chiến lược gia người Hàn Quốc cải tổ rất mạnh mẽ danh sách tập trung so với những lần trước đủ làm người hâm mộ hay giới chuyên môn hài lòng, cũng như kỳ vọng vào một tuyển Việt Nam khác hơn so với AFF Cup 2020 cả về tinh thần, sức bật...



... đổi thay đến đâu?



Nhìn vào danh sách tuyển Việt Nam vừa được thuyền trưởng người Hàn Quốc công bố rõ ràng là mới, nhưng cũng lại rất... cũ khi cả 9 sự thay thế thực tế đã khá quen mặt với người hâm mộ trong thời gian qua.



Không tính Hùng Dũng vốn được chờ đợi trở lại sau chấn thương thì những người khác rõ ràng chẳng xa lạ gì khi từng lên tuyển trước kia, hay góp mặt dưới thời HLV Park Hang Seo như Tô Văn Vũ, Tuấn Hải, Hữu Tuấn, Đức Chiến.