Liên tục cập nhật

Phút 90+5: Trận đấu kết thúc﻿

Phút 90: Hiệp 2 có 4 phút bù giờ﻿

Phút 83: Tuyển Việt Nam thay người ﻿

Đình Bắc, Đức Chiến vào sân, rời sân là Duy Mạnh, Thành Long﻿

Phút 79: Gia Hưng nhận thẻ vàng﻿ vì lỗi cao chân

Phút 72: Văn Vĩ nâng tỉ số﻿

Hoàng Đức dứt điểm không thắng được thủ môn Nepal, nhưng ngay sau đó bóng bật ra tới chân Văn Vĩ để cầu thủ này nâng tỉ số lên 3-1﻿

Phút 66: Xuân Mạnh nâng tỉ số﻿

Từ quả phạt góc, bóng bật ra để Xuân Mạnh nhanh chóng dứt điểm nâng tỉ số lên 2-1﻿

Phút 65: Thủ môn Nepal lại xuất sắc﻿

Hoàng Đức nhận bóng và dứt điểm sát rìa vòng 16m50, nhưng thủ môn Nepal lại xuất sắc cản phá﻿

Phút 62: Tuyển Việt Nam thay người﻿

Hai Long, Tuấn Hải rời sân vào thay là Gia Hưng, Thanh Nhàn﻿

Phút 61: Tiến Linh bỏ lỡ ﻿

Sau những pha bóng lúng túng của Nepal, Tiến Linh nhận bóng ở thế trống trải trước vòng 16m50 trước khi dứt điểm căng. Đáng tiếc thủ môn Nepal bay người cản phá﻿

Phút 54: Tuyển Việt Nam suýt nhận bàn thua﻿

Từ đường chuyền về của Cao Quang Vinh, Duy Mạnh khống chế không thành công, sau đó trả về cho Văn Lâm. ﻿

Thủ thành của tuyển Việt Nam phá hụt bóng, rất may sau đó một cầu thủ Nepal xử lý không thành công﻿

Phút 52: Sức ép lớn﻿

Tuyển Việt Nam đang đẩy cao đội hình, nhưng các pha tấn công vẫn chưa hiệu quả﻿

20h35: Hiệp 2 bắt đầu﻿

Tuyển Việt Nam thay người đầu tiên, trung vệ Tiến Dũng rời sân vào thay là Văn Vĩ﻿

Phút 45+3: Hiệp 1 kết thúc﻿

Phút 45+2: Hai Long bỏ lỡ﻿

Cú sút phạt của Hai Long rất tốt, nhưng đáng tiếc lại không thể có bàn thắng﻿

Phút 45+1: Nepal nhận thẻ đỏ﻿

Laken Libu nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Hai Long trước vòng 16m50﻿

Phút 45: Hiệp 1 có 2 phút bù giờ﻿

Những phút đã qua, tuyển Việt Nam vẫn chơi ép sân, nhưng chưa thể tìm được bàn thắng﻿

Phút 36: ﻿Cơ hội

Quang Vinh xoay sở khéo léo trước vòng vây của ba cầu thủ Nepal trước khi nhả bóng ra cho Thành Long. Tiền vệ của CAHN treo bóng về phía cột xa để Tiến Linh đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành.﻿

Phút 28: Tuyển Việt Nam đang gây sức ép mạnh mẽ﻿

Phút 25: Bàn thắng bị từ chối﻿

Cao Quang Vinh phối hợp đẹp cùng Hai Long trước khi chuyền rất đẹp cho Tuấn Hải đệm bóng vào lưới trống.﻿

Đáng tiếc, trọng tài lại cho rằng Tuấn Hải việt vị. Đây là pha bóng đẹp nhất của tuyển Việt Nam kể từ đầu trận﻿

Phút 17: Nepal gỡ hoà﻿

Từ một tình huống đá phạt, hậu vệ Sanish bật cao đánh đầu gỡ hoà cho Nepal.﻿

Ở tình huống này, các trung vệ bên phía tuyển Việt Nam chơi không tốt﻿

Phút 10: Tiến Linh bỏ lỡ ﻿

Hai Long chọc khe đẹp để Tiến Linh băng xuống dứt điểm, nhưng khá đáng tiếc góc hơi hẹp.﻿

Phút 9: Tiến Linh ghi bàn﻿

Tiến Anh chuyền bóng đẹp để Tiến Linh xử lý ﻿bước 1 chính xác trong vòng 16m50 trước khi chân sút bên phía tuyển Việt Nam dễ dàng mở tỉ số

Ảnh: Hữu Hà

19h30: Trận đấu bắt đầu﻿

Trọng tài chính người Hàn Quốc - Choi Hyun Jai thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.﻿

Khá ngạc nhiên khi Nepal đang chơi khá chủ động trước đội chủ nhà﻿

19h00: Hai đội ra sân chuẩn bị cho trận đấu﻿

18h07: Tuyển Việt Nam tới sân chuẩn bị cho trận đấu﻿

18h05: Các CĐV tới sân cổ vũ cho thầy trò HLV Kim Sang Sik﻿

Ảnh: Hữu Hà

18h00: HLV Kim Sang Sik công bố đội hình xuất phát

Trái với dự đoán, HLV Kim Sang Sik tung vào sân đội hình mạnh nhất mà tuyển Việt nam có để đấu Nepal thay vì trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ﻿

Thông tin trận đấu Việt Nam vs Nepal:

Thời gian: 19h30, hôm nay 9/10/2025.

Giải đấu: Bảng F, Vòng loại Asian Cup 2027.

Địa điểm: SVĐ Gò Đậu, TP.HCM

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Nepal

Việt Nam: Văn Lâm, Quang Vinh, Hiểu Minh, Tiến Dũng, Xuân Mạnh, Văn Khang, Hoàng Đức, Đức Chiến, Đình Bắc, Tuấn Hải, Tiến Linh.

Nepal: Kumar Limbu, Arik Bista, Ayush Ghalan, Bimal Pandey, Kushal Deuba, Laken Limbu, Kuma Lama, Manish Dangi, Rohit Chand, Rohan Karki, Anijan Bista.