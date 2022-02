Tuyển Việt Nam thắng to Trung Quốc: Dễ dàng và xứng đáng

Tận dụng tốt cơ hội, hàng phòng ngự chơi tập trung kèm theo là sự hợp lý trong cách bố trí con người và quyết tâm cao nhất rõ ràng tuyển Việt Nam có chiến thắng là điều vô cùng dễ hiểu.

Tất nhiên, chiến thắng này cũng phải nhờ vào Trung Quốc chơi dưới sức, nhưng để có niềm vui ngày đầu năm mới chắc chắn phải tự mình tạo ra. Tuyển Việt Nam làm được điều này trong bối cảnh niềm tin của người hâm mộ đang đi xuống.

Chào năm mới bằng một chiến thắng mỹ mãn, hy vọng bóng đá và tuyển Việt Nam có một năm đầy hanh thông, thành công để mang niềm vui về cho người hâm mộ.

Chiến thắng 3-1 của tuyển Việt Nam trước Trung Quốc:

Your browser does not support the video tag.

M.A