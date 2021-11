Tuyển Việt Nam tập trung nhân ngày 20/11: Cảm ơn ông, thầy Park!

Nhiều đã người bước ra từ bóng tối kể từ khi HLV Park Hang Seo đến, và hiện đang toả sáng rực rỡ. Cũng chẳng ít người làm nghề học rất nhiều từ phong thái, cách ứng xử với học trò từ chiến lược gia người Hàn Quốc nên đủ tư cách nhận một tiếng gọi bằng: Thầy

Tất nhiên “nhân vô thập toàn”, đôi khi cũng có lúc chưa ổn với tính toán cho đội nhà nên phải nhận phản ứng, chỉ trích từ người hâm mộ... Nhưng suy cho cùng đó là công việc, và bằng vào những gì làm được, cách ứng xử... rõ ràng thuyền trưởng tuyển Việt Nam xứng đáng nhận sự trân trọng và đoá hoa tươi thắm nhất trong ngày 20/11 này.

Mai Anh