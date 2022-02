Tuyển Việt Nam: Như thế vẫn chưa đủ để hoá rồng

Vậy nên chỉ khi nào V-League thực sự hấp dẫn trong cuộc đua tới ngôi vô địch với nhiều ứng viên, khán giả cổ vũ văn minh, thêm nhiều lò đào tạo trẻ, hệ thống thi đấu toàn diện hơn mọi thứ sẽ khác.

Quan trọng nhất, VFF phải định hướng vươn lên một cách nghiêm túc cho cả nền bóng đá một cách đồng bộ nhất cùng mục tiêu dài hơi là World Cup lúc đó bóng đá Việt Nam mới có thể phát triển.

Còn giờ, chiến tích đạt được trước Trung Quốc đương nhiên vẫn đáng được ghi nhận, nhưng cũng chỉ nên coi như một cột mốc hay đơn giản là một liều thuốc tinh thần cho đội tuyển hay bóng đá Việt Nam lấy đó như động lực để tiến lên.

Thắng một trận đấu chưa chắc đã thắng cả hành trình, giải đấu... cần nhớ như thế đi đã!

Mai Anh