Tuyển Việt Nam nhồi thể lực chờ đấu Lào

Tuyển Việt Nam từng bước hoàn thiện kỹ-chiến thuật

Tuyển Việt Nam có tinh thần rất thoải mái trước trận ra quân gặp Lào, ngày 6/12.

Video hành trình vô địch của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018:

Your browser does not support the video tag.

S.N