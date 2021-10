Tuyển Việt Nam: Muốn bay cao, hãy 'cởi trói' cho thầy Park

Nhưng bóng đá có thời, có vận và nếu như không thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế thật khó để duy trì, tiếp nối thành công, vinh quang. Thậm chí có thể đối mặt với cuộc khủng hoảng thực sự.

Cởi trói cho HLV Park Hang Seo vào lúc này là cơ sở hợp lý giúp bóng đá Việt Nam tiếp tục là số 1 Đông Nam Á, ít nhất trên bình diện ĐTQG, còn với lứa U23 dù cũng quan trọng nhưng nên tính ở từng thời điểm.

Video tuyển Việt Nam 1-3 Oman (Nguồn FPT Play):

Xuân Mơ