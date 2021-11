Tuyển Việt Nam: May thầy Park vẫn còn cơn đau đầu... dễ chịu

Không chỉ chuyện riêng với các trung vệ, việc đôi cánh vắng Trọng Hoàng, Văn Hậu khiến sức mạnh phòng ngự lẫn tấn công của tuyển Việt Nam cũng vì thế mà bất ổn nên những ngày qua ông Park đang tích cực thay đổi.



Ngoài những vấn đề nơi hậu tuyến, việc các chân sút ở tuyển Việt Nam kém duyên trước khung thành đối thủ cũng là bài toán khá căng thẳng buộc chiến lược gia người Hàn Quốc phải tính toán, hay tìm cách tháo gỡ.



Tất nhiên, những khó khăn này được nhìn thấy khi tuyển Việt Nam phải chơi trước các đối thủ rất mạnh, còn thời điểm trở lại AFF Cup có lẽ mọi thứ sẽ khác, nhưng dù thế nào thuyền trưởng người Hàn Quốc cũng phải thay đổi nhằm tốt hơn cho vòng loại World Cup 2022 sẽ đá tiếp vào tháng 1 tới.



... nhưng rất may còn trục giữa đáng yên tâm!



Nhìn lại chặng đường ở vòng loại World Cup 2022 hay màn thể hiện từ từng cá nhân xem ra tuyến thi đấu đang làm HLV Park Hang Seo yên tâm nhất có lẽ vẫn ở hàng tiền vệ.



Quang Hải vẫn chơi ổn một cách đều đặn, Tuấn Anh dù chưa thể tốt nhất so với thời điểm đá cặp cùng Hùng Dũng, nhưng ít nhất trước các đối thủ rất mạnh tiền vệ đang khoác áo HAGL cũng thể hiện được năng lực của mình nên HLV Park Hang Seo chỉ còn phải lo cầu thủ này có khoẻ mạnh nữa hay không là xong.

nhưng hàng tiền vệ với nhiều nhân tố nổi bật đang làm HLV Park Hang Seo vơi đi lo lắng

Nhưng điểm sáng lớn nhất của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup vừa qua chắc chắn phải là Hoàng Đức khi tiền vệ thuộc biên chế Viettel chơi cực hay, bất chấp các đối thủ là rất mạnh.



Tính từng trận đấu hay nhìn một cách toàn diện cầu thủ người Hải Dương được coi xuất sắc nhất bên phía tuyển Việt Nam kể cả khi đội nhà thua thiệt trước Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia... trong cả vai trò thu hồi, phát động tấn công.



Với màn thể hiện của bộ ba tiền vệ kể trên, chưa kể còn Minh Vương, Xuân Trường... rõ ràng tuyến giữa tuyển Việt Nam đang rất mạnh. Chính vì vậy khả năng cao sẽ tiếp tục chơi lấn lướt so với các đội bóng trong khu vực, như cách từng thể hiện trong trận lượt về trước Indonesia ở vòng loại thứ 2 World Cup.



Tất nhiên nói như thế chẳng có nghĩa thuyền trưởng người Hàn Quốc không phải chỉnh sửa, nhưng ít nhất so với các tuyến thi đấu khác thì hàng tiền vệ vẫn là nơi mà ông Park an tâm nhất ở tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020.