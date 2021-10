Tuyển Việt Nam: Lực mạnh, thầy Park vẫn thấp thỏm

Đây là tin vui đối với hàng thủ tuyển Việt Nam lẫn HLV Park Hang Seo, thế nhưng đổi lại người hâm mộ và giới chuyên môn cũng mong muốn thuyền trưởng người Hàn Quốc phải thật thận trọng đối với đôi chân của trung vệ đang khoác áo Hà Nội FC.

Mong muốn này không hề sai, bởi ai cũng thấy dù chuyên môn vẫn rất ổn nhưng đôi chân của Đình Trọng vẫn rất mong manh để nếu thuyền trưởng người Hàn Quốc mạo hiểm như trước đây rất dễ dẫn đến hậu quả khó lường.

Không chỉ trường hợp của Đình Trọng, Thành Chung, Tuấn Anh và đặc biệt Bùi Tiến Dũng thầy Park cũng cần thận trọng trong quyết định sử dụng ở trận đấu tới dù mục tiêu thắng Trung Quốc là rất cao.

Mai Anh