Tuyển Việt Nam khủng hoảng nhân sự: Cứ chơi thôi, thầy Park

Tất nhiên những người mới được triệu tập phải chứng minh được năng lực của mình, ở ngay trong các buổi tập", chuyên gia Phan Anh Tú nói.

Thực tế, không chỉ HLV mà bản thân các cầu thủ sau gần 4 năm thành công cũng hao mòn động lực. Trong khi đó, những Văn Vũ, Trọng Long, Văn Đô, Tuấn Hải, Thanh Minh, Hữu Tuấn, Đức Chiến, Thanh Bình, Quang Vinh, Văn Đại, Phi Sơn... đang hừng hực quyết tâm ghi điểm để có suất chính thức.

HLV Park Hang Seo muốn thay máu đội tuyển theo một lộ trình phù hợp, nhưng khi mà người tính không bằng trời tính, thì cứ thoải mái mà chơi, mạnh dạn đột phá, không cần phải bấu víu mãi vào quá khứ.

Video tuyển Việt Nam 0-1 Australia:

Huy Phong