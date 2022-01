Tuyển Việt Nam: Khi thầy Park vào thế buộc phải thay đổi...

Cùng lúc, việc các cầu thủ trụ cột nói trên không thể hội quân đúng kế hoạch cũng sẽ là cơ hội cho những người khác. Thực tế ngay khi Hoàng Đức, Văn Toàn thông báo trở lại tuyển Việt Nam muộn hơn dự kiến, HLV Park Hang Seo cũng lập tức có 2 sự thay thế là Ngân Văn Đại, Phi Sơn.

Chưa bàn chuyện 2 cầu thủ thể hiện ra sao trong đợt tập trung tới, hoặc được tạo cơ hội ra sân hay không nhưng việc có tên đầy bất ngờ ít ra cũng tạo một động lực để phấn đấu cho sau này...

Nói đơn giản, tuyển Việt Nam cần nhiều sự cạnh tranh, động lực và khi HLV Park Hang Seo vì tình thế không thể xài “bài cũ”, thì cơ hội cho người mới làm điều mới nói ở trên âu cũng là tốt chứ chẳng có gì đáng ngại hay quá âu lo...

Video Việt Nam 0-1 Australia:

Xuân Mơ